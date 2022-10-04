Вьетнам инвестирует в 10 энергетических технологий

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Программа «Исследования и применение энергетических технологий» является 1 из 7 ключевых государственных научно-технических программ, возглавляемых и управляемых Министерством науки и технологий.

В период 2021-2030 гг. Министерство науки и технологий будет инвестировать в 10 энергетических технологий, в том числе в передовые технологии разведки и добычи нефти и газа; солнечные фотоэлектрические технологии; передовые технологии ветряных турбин; технологии геотермальной энергии; технологии энергии океана и энергии волн; технологии водородной энергетики; передовые технологии хранения энергии; аккумулирующая гидроэнергетика; технологии «умных» сетей; передовые методы использования радиации и радиоизотопов в промышленности, сельском хозяйстве, окружающей среде и разработке природных ресурсах.

Эти технологии выбраны на основе национальной стратегии развития энергетики, чтобы обеспечить энергетическую безопасность для социально-экономического развития и для выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов до нуля (Net Zero). Эти направления будут реализованы в 5 основных содержаний, формируя тем самым масштабные научно-технические задачи с участием корпораций, компаний и предприятий-первопроходцев в каждой области энергетики.



