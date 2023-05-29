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Вьетнам инвестировал 316 млн. долл. США за границу за 5 месяцев
Из общего объема 142,7 млн долл. США было вложено в 47 новых проектов, или 48,6% от показателя за аналогичный период 2022 года, в то время как 173,7 млн. долл. США было добавлено к 16 реализуемым проектам, что в годовом исчислении больше в 3,9 раза.
Вьетнамские инвесторы за рубежом инвестировали в 13 секторов, особенно в розничную и оптовую торговлю, информацию и коммуникации, финансы, банковское дело, агролесоводство и рыболовство.
В период с января по май вьетнамские инвестиции поступили в 20 стран и территорий, лидирует Канада с одним новым и одним расширенным проектом стоимостью более 150,2 млн. долл. США. За ней следуют Сингапур, Лаос и Куба.
Агентство сообщило, что по состоянию на 20 мая Вьетнам осуществлял 1648 действующих проектов за рубежом с общим объемом инвестиций почти 22,1 млрд. долл. США, в том числе 141 проект государственных предприятий на сумму 11,67 млрд. долл. США, что составляет 52,8% от общего объема проектов страны.
Вьетнамские инвестиции за рубежом в основном направлены в горнодобывающую промышленность (31,5%) и агролесоводство-рыболовство (15,6%).
Ведущими направлениями для вьетнамских инвесторов являются Лаос (24,4%), Камбоджа (13,3%) и Венесуэла (8,3%).