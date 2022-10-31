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Вьетнам инвестировал более 450 млн. долл. США за рубежом за 10 месяцев
По данным Министерства планирования и инвестиций, было реализовано 90 новых проектов на сумму более 390,1 млн. долл. США, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем наиболее заметные инвестиции были вложены акционерной компанией VinES Energy Solutions в США, Канаде, Франции, Германии и Нидерландах, каждый проект профинансирован на более 34,68 млн. долл. США.
Между тем, 19 зарегистрированных проектов увеличили свой инвестиционный капитал более чем на 61,9 млн. долл. США, что эквивалентно 14,5% от суммы за соответствующий период прошлого года.
Вьетнамские инвесторы вложили капитал в 14 секторов, в основном в переработку и обрабатывающую промышленность на 224 млн. долл. США; недвижимость на 42,8 млн. долл. США; а также в горнодобывающую промышленность, оптовую и розничную торговлю.
Среди 25 стран и территорий, где работают вьетнамские инвесторы, лидирует Сингапур с 20 проектами и совокупным капиталом почти в 75,3 млн. долл. США. За ним последовали Лаос, США, Германия и Нидерланды.
По состоянию на 20 октября Вьетнам насчитал 1.594 действующих зарубежных проекта на сумму более 21,68 млрд. долл. США, в основном специализирующихся на добыче полезных ископаемых (32,1%) и сельском, лесном и водном хозяйстве (15,9%).
По данным министерства, Лаос, Камбоджа и Венесуэла получили больше всего вьетнамского инвестиционного капитала.
Министерство также сообщило, что приток иностранного капитала сократился, в то время как освоенный капитал вырос за первые 10 месяцев 2022 года.
Общий вновь зарегистрированный капитал, скорректированный капитал, а также вклад в капитал и покупка акций составили 22,46 млрд. долл. США в период с января по октябрь, что на 5,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В частности, за этот период 1.570 проектам были выданы свидетельства о регистрации инвестиций с общим уставным капиталом в размере 9,93 млрд. долл. США, что на 23,7% меньше, чем в прошлом году.
Одним из ярких моментов стал освоенный капитал, который за первые десять месяцев года превысил 17,45 млрд. долл. США, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидалось, что к концу года он достигнет 22 млрд. долл. США.
Скорректированный капитал, как отдельная статья, составил более 8,74 млрд. долл. США, увеличившись на 23,3% в годовом исчислении. В течение десятимесячного периода для корректировки капитала было зарегистрировано около 880 проектов.
К концу октября было внесено 2.997 капитальных взносов и приобретено акций, что эквивалентно 3,97 млрд. долл. США. Этот показатель был на 4,5% выше, чем в 2021 году.