НОВОСТИ
Вьетнам имеет возможности для привлечения и развития рынка офшоринга
В отчете рассматриваются основные факторы, определяющие привлекательность региона как самого лучшего места для предоставления офшорных услуг, и проливается свет на значительные изменения в данной отрасли.
На фоне сложной бизнес-среды, которая привела к снижению настроений среди руководителей компаний в сфере недвижимости, рынок офшоринга в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по прогнозам, вырастет более чем в два раза и достигнет 185,1 млрд долларов США к 2032 году.
В глобальном контексте рынок вырастет до 544,8 млрд долларов США в 2032 году, что отражает 8,5 % совокупного годового темпа роста (CAGR). Несмотря на то, что Северная Америка сохранит свою доминирующую долю рынка, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидается самый высокий показатель CAGR в мире - 10,2%.
Согласно отчету Knight Frank, глобальные компании все чаще ищут экономически эффективные решения для минимизации расходов. Все большее число компаний рассматривают перевод функций на периферию в качестве стратегического направления. В Азиатско-Тихоокеанском регионе четыре рынка - Индия, Филиппины, Малайзия и Вьетнам - предлагают лучшие места для глобального офшоринга.
Во Вьетнаме ожидается, что доход рынка офшоринга достигнет 840 миллионов долларов США, а CARG в 2024-2028 годах составит 8,78%, говорится в отчете со ссылкой на статистику Statista. Страна занимает 7-е место в рейтинге лучших мест в мире для аутсорсинга. Присутствие крупных технологических компаний позиционирует страну как глобальный цифровой хаб.
Вьетнам - популярный выбор для аутсорсинга бизнес-процессов (BPO), особенно в отрасли информационных технологий, занимая первое место после Индии по количеству квалифицированных кадров. Вьетнам также предлагает (самую высокую стоимость затрат на ведение бизнеса, особенно в части рабочей силы, а также) радужные перспективы для арендаторов, поскольку арендная плата за офис, которая может составлять от 10 до 15 % операционных расходов, снижается. Ожидается, что в ближайшие три года арендная плата за офисы в крупных городах Индии будет выше, чем в Хошимине. Благодаря большому количеству предложений от новых и предстоящих проектов офисных зданий в новом городском районе Тхутхием в городе Tхудык, ожидается, что арендная плата снизится более чем на 20 % к 2026 году.
Анализируя тенденции и основные факторы развития рынка аутсорсинга, эксперты Knight Frank пришли к выводу, что доступная рабочая сила во Вьетнаме является основным фактором привлечения аутсорсинговой деятельности. Заметной тенденцией на оффшорном рынке Вьетнама является смещение акцента в сторону дорогостоящих услуг, таких как программирование программного обеспечения или исследования и разработки.
С другой стороны, Вьетнам также располагает высококвалифицированными человеческими ресурсами, владеющими иностранными языками. Консалтинговая фирма A.T. Kearney ставит Вьетнам на седьмое место в глобальном рейтинге аутсорсинговой привлекательности (GSLI) среди ведущих аутсорсинговых направлений.
По мнению Knight Frank, еще одним примечательным моментом является постоянное развитие инфраструктуры отрасли информационных технологий и телекоммуникаций Вьетнама. Правительство Вьетнама увеличивает инвестиции для повышения скорости интернета, строительства центров обработки данных и технологической инфраструктуры, а также для обеспечения высокоскоростной и надежной сети связи для обслуживания офшорной деятельности.