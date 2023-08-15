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Вьетнам имеет большой потенциал для развития халяльной индустрии
Выступая на семинаре, доцент, доктор Ле Фыок Минь, директор Института Африки и Ближнего Востока, подчеркнул, что для построения устойчивых социально-экономических отношений с мусульманским миром необходимо знать об исламской культуре, разбираться в обычаях, табу в жизни мусульманского сообщества в мире и во Вьетнаме. Это будет способствовать сотрудничеству во всех областях между Вьетнамом и мусульманскими странами.
Семинар позволил повысить осведомленность и понимание халяльной индустрии, как важного сектора экономики среди вьетнамских политиков, менеджеров, исследователей, предприятий и жителей Вьетнама. Это вносит важный вклад, открывая возможности для участия Вьетнама в глобальной цепочке создания стоимости халяльной индустрии и диверсификации экспортных рынков, привлекая туристов-мусульман и крупный инвестиционный капитал из мусульманских стран, способствуя укреплению отношений сотрудничества Вьетнама с 57 странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Доцент, доктор Чу Тхань Туан, директор Института религиоведения, сказал, что в настоящее время во Вьетнаме мусульманская община насчитывает более 32.000 последователей, сосредоточенных в 14 провинциях и городах. Вьетнам экспортирует на халяль-рынок всего около 20 наименований товаров, что очень мало. Количество мусульманских туристов составляет незначительную долю во Вьетнаме. Между тем, соседние с Вьетнамом страны — Таиланд и Сингапур, очень успешно привлекают состоятельных мусульманских туристов с высокой покупательной способностью и долгосрочным пребыванием.
Делегаты, присутствовавшие на семинаре, заявили, что хотя страна имеет множество преимуществ в области сельского хозяйства, продовольствия, туризма, текстиля, участвует в ряде соглашений о свободной торговле (ССТ), таких как Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Всеобъемлющее и прогрессивное Соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (RCEP), уровень и эффективность участия на мировом халяльном рынке несоизмеримы с потенциалом Вьетнама.
В настоящее время Институт изучения Африки и Ближнего Востока продолжает заниматься исследованиями, обучением и привлечением сотрудников региональных и международных исследовательских институтов для проведения исследований, консультирований и внедрений, чтобы внести свой вклад в создание и развитие халяльной индустрии во Вьетнаме.