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Вьетнам изучает опыт Дании в проведении саммита P4G

18 сентября заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг провела отдельные встречи с постоянным госсекретарем Дании по иностранным делам Йеппе Транхольм-Миккельсеном, заместителем секретаря Министерства иностранных дел Дании Оле Тонке, отвечающим за саммит «Партнерство для зеленого роста и глобальных целей 2030» (P4G), и организационным комитетом первого саммита в 2018 году, чтобы ознакомиться с опытом европейской страны в проведении саммита.
  Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг (слева) встречается с постоянным госсекретарем Дании по иностранным делам Йеппе Транхольмом-Миккельсеном. Фото: baotoquoc.vn  
В ходе встреч обе стороны выразили восхищение развивающимися отношениями между Вьетнамом и Данией за последние более чем 50 лет с важными рамками стратегического партнерства, включая стратегическое партнерство в области изменения климата, энергетики, окружающей среды и зеленого роста с 2011 года, всеобъемлющее партнерство в 2013 году и зеленое стратегическое партнерство в 2023 году.

Датская сторона выразила свое впечатление о замечательном развитии Вьетнама, который всего за 15-20 лет превратился из страны, получающей официальную помощь в целях развития (ОПР), в важного партнера Дании и ведущий рынок для датского бизнеса в регионе.

Нгуен Минь Ханг поблагодарила Данию за поддержку, которую она оказывала на протяжении многих лет, подтвердив, что датская ОПР внесла важный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама.

Высоко оценив соболезнования Дании в связи с последствиями тайфуна Яги, Нгуен Минь Ханг подчеркнула, что сотрудничество с Данией в области зеленого перехода и защиты окружающей среды является более важным и актуальным, чем когда-либо, и выразила надежду, что страна продолжит обмениваться опытом и поддерживать Вьетнам в улучшении его способности реагировать на стихийные бедствия и адаптироваться к изменению климата в будущем.

Чиновница высоко оценила инвестиционный проект Lego Group, связанный с экологией и низким уровнем выбросов, и предложила Дании продолжать создавать благоприятные условия для датских предприятий для расширения инвестиций во Вьетнам в таких сильных для Дании областях, как возобновляемые источники энергии, устойчивое сельское хозяйство, зеленые преобразования и устойчивое развитие.

Стороны выразили удовлетворение развитием и стратегическим вкладом P4G в развитие государственно-частного партнерства, поддержку стран-членов в ускорении зеленого перехода и содействие созданию экосистемы для глобального зеленого роста.

Датские официальные лица подчеркнули, что доверие членов P4G к Вьетнаму в качестве организатора четвертого саммита P4G демонстрирует их признание и высокую оценку решимости Вьетнама к преобразованиям. Они выразили уверенность, что проведение саммита во Вьетнаме поможет создать типичную модель сотрудничества в глобальном масштабе, создавая мотивацию для стран действовать сообща ради общей цели экологизации и сокращения выбросов.

Они поблагодарили Вьетнам за активный и ответственный вклад и заявили, что Дания желает продолжать работать с Вьетнамом для продвижения и поддержания импульса сотрудничества и укрепления роли P4G, а также координации с другими многосторонними механизмами для реализации глобальных климатических целей.

На встрече датская сторона поделилась опытом проведения саммита P4G и выразила уверенность, что Вьетнам продемонстрирует высокие результаты в работе. Дания пообещала поддерживать и координировать с Вьетнамом организацию саммита.

Вьетнам получил право на проведение четвертого саммита в 2025 году. Он является одним из семи членов-основателей и официальным партнером P4G.

P4G считается ведущим форумом в мире по развитию государственно-частного партнерства и объединению усилий правительств, бизнеса и общественно-политических организаций в разработке прорывных решений в области зеленого роста для достижения ЦУР. Саммиты P4G проводятся раз в два года.

ВИА/ИЖВ

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