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Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов
Заполнить анкету можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. После успешного заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.
Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.
Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров, которые не пересекают границу, и владельцев дипломатических и служебных паспортов.