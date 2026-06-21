Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнам изменил правила въезда в страну для туристов

С 22 июня для въезда во Вьетнам туристам потребуется предварительно заполнить электронную карту прибытия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
  Фото: ТАСС  
"С 22 июня заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Анкета доступна на русском языке, в ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, а также срок и место пребывания во Вьетнаме", - говорится в сообщении.

Заполнить анкету можно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. После успешного заполнения система сгенерирует QR-код, который необходимо предъявить сотруднику паспортного контроля по прибытии.

Требование распространяется на всех иностранных граждан, включая россиян, въезжающих по безвизовому режиму на срок до 45 дней, а также обладателей электронных виз.

Исключение сделано лишь для транзитных пассажиров, которые не пересекают границу, и владельцев дипломатических и служебных паспортов.

ИЖВ/ВИА

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