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Вьетнам избран членом Комитета всемирного наследия на 2023 - 2027 гг.
Выборы состоялись в рамках 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенции о всемирном наследии) в Париже.
Заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок, являющийся также председателем Национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО, отметил, что Вьетнам уже второй раз был избран в важнейший исполнительный орган ЮНЕСКО по вопросам культуры.
Большое количество голосов также отражает престиж Вьетнама на международной арене, доверие международного сообщества к его вкладу и способности председательствовать в глобальных многосторонних институтах, а также признание практического вклада страны в ЮНЕСКО и сохранение и популяризацию ценностей наследия во Вьетнаме и во всем мире, - продолжал он.
По словам Ха Ким Нгока, это также стало результатом эффективной реализации стратегии культурной дипломатии до 2030 года и методологической и широкомасштабной кампании среди международных партнеров в Ханое, Париже и столицах других стран через свои представительные учреждения.
Посол Ле Тхи Хонг Ван, Постоянный представитель Вьетнама при ЮНЕСКО, подчеркнула, что в качестве члена Комитета всемирного наследия на 2023-2027 годы у Вьетнама будут благоприятные условия для внесения большего вклада в совершенствование и реализацию целей и приоритетов Конвенции о всемирном наследии, а также для обмена опытом в области гармонизации сохранения и развития всемирного наследия.
Она присоединится к 20 другим странам-членам комитета по надзору за выполнением конвенции, охране, сохранению и приумножению ценностей 1199 объектов всемирного наследия по всему миру, а также рассмотрит вопрос о признании новых объектов, чтобы поддерживать, пропагандировать и передавать будущим поколениям исторические и культурные ценности и способствовать устойчивому развитию мира, отметил дипломат.
Конвенция о всемирном наследии имеет наибольшее число членов в ЮНЕСКО - 194. Таким образом, кандидатам приходится сталкиваться с серьезной конкуренцией, чтобы быть избранными одним из 21 страны-членов Комитета всемирного наследия.