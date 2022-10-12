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Вьетнам избран в Совет ООН по правам человека
14 новых членов Совета по правам человека будут работать в течение срока полномочий 3 года, начиная с января 2023 года.
Результаты выборов показывают, что активное участие Вьетнама в деятельности Совета ООН по правам человека, твердая приверженность и усилия Вьетнама по продвижению и защите прав человека получили признание, доверие и высокую оценку международного сообщества.
C новой важной ответственностью в Совете ООН по правам человека Вьетнам получит возможность внести свой вклад в продвижение всех прав человека на основе объективности, сотрудничества и диалога.
Вьетнам будет иметь более сильный голос по ключевым вопросам ООН, а также международного сообщества, таким как реализация Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития, реагирования на изменение климата, миграции, защиты и продвижения прав женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, меньшинств и мигрантов, особенно во время гуманитарных кризисов или вооруженных конфликтов во всем мире.
Это второй раз, когда Вьетнам был избран в Совет ООН по правам человека. В 2013 году Вьетнам впервые был избран в Совет ООН по правам человека на срок полномочий 2014-2016 гг.