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Вьетнам избран в Совет ООН по правам человека

Вьетнам был избран членом Совета ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг. на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).
Заседание 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Источник: ООН  
По сообщению корреспондента Вьетнамского информационного агентства (ВИА) при Организации Объединенных Наций (ООН), в 11:45 11 октября 2022 года (в 22:45 того же дня по вьетнамскому времени) Вьетнам был избран членом Совета ООН по правам человека на срок полномочий 2023-2025 гг. на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

14 новых членов Совета по правам человека будут работать в течение срока полномочий 3 года, начиная с января 2023 года.

Результаты выборов показывают, что активное участие Вьетнама в деятельности Совета ООН по правам человека, твердая приверженность и усилия Вьетнама по продвижению и защите прав человека получили признание, доверие и высокую оценку международного сообщества.

C новой важной ответственностью в Совете ООН по правам человека Вьетнам получит возможность внести свой вклад в продвижение всех прав человека на основе объективности, сотрудничества и диалога.

Вьетнам будет иметь более сильный голос по ключевым вопросам ООН, а также международного сообщества, таким как реализация Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития, реагирования на изменение климата, миграции, защиты и продвижения прав женщин, детей, людей с ограниченными возможностями, меньшинств и мигрантов, особенно во время гуманитарных кризисов или вооруженных конфликтов во всем мире.

Это второй раз, когда Вьетнам был избран в Совет ООН по правам человека. В 2013 году Вьетнам впервые был избран в Совет ООН по правам человека на срок полномочий 2014-2016 гг.

ВИА

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