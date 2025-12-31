Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам идёт по верному пути, проактивно формируя рост на ближайшие 5–10 лет

По оценке статьи, ужесточение регулирования может вызвать краткосрочные трудности, но является необходимым условием для формирования справедливого и конкурентного рынка в долгосрочной перспективе.

По данным сайта siliconcanals.com (Нидерланды), Вьетнам провёл самые значимые реформы за последние десятилетия, включая корректировки в высшем руководстве. Эти изменения будут играть важную роль в формировании траектории экономического развития Вьетнама в ближайшие 5–10 лет.

3.jpg
В статье отмечается, что резолюция 68 о развитии частного сектора экономики является значимым сдвигом, позволяющим частным компаниям играть более важную роль в вьетнамской экономике. (Фото: ВИА)

В публикации отмечается, что реформы, осуществлённые Правительством Вьетнама за последние 12 месяцев, являются весьма впечатляющими. Речь идёт о глубоких структурных преобразованиях, открывающих пространство для реального экономического роста. В статье перечисляются изменения, которые могут сыграть ключевую роль на следующем этапе экономического развития Вьетнама.

Во-первых, это резолюция 68 о развитии частного сектора экономики. Она знаменует собой важный сдвиг, позволяющий частным компаниям играть более значимую роль во вьетнамской экономике. По мнению издания, это необходимый шаг для достижения устойчивого и долгосрочного роста.

Во-вторых, это интеграция неформального сектора в официальную систему. По оценкам, семейные хозяйства обеспечивают около 20–30 процентов ВВП Вьетнама, однако налоговые поступления от этого сектора ранее были весьма скромными. Многие из этих предприятий в значительной степени зависят от наличных расчётов, испытывают дефицит технологий и работают вне официальной системы, что ограничивает их масштабирование и снижает эффективность со временем. В настоящее время Правительство Вьетнама поощряет внедрение цифровых платёжных систем POS и прозрачного бухгалтерского учёта, напрямую связанного с налоговыми органами. Хотя это может привести к росту налоговой нагрузки для семейных предприятий, они получают равные условия с официальными компаниями. Аналогичный подход применяется и к онлайн-продавцам, регистрирующимся в официальной системе. Все они становятся частью единого экономического пространства, работают в одном правовом поле и получают доступ к национальной инфраструктуре и технологиям. Именно так формируется прозрачный, масштабируемый и эффективный рынок.

В-третьих, вводятся более жёсткие регуляторные нормы. В течение многих лет рыночные стандарты во Вьетнаме оставались относительно мягкими, что серьёзно искажало конкурентную среду в ряде отраслей. Устранение компаний, пользующихся правовыми лазейками, уклоняющихся от уплаты налогов или вводящих в заблуждение, создаёт более благоприятные условия для добросовестного бизнеса. По оценке статьи, ужесточение регулирования может вызвать краткосрочные трудности, но является необходимым условием для формирования справедливого и конкурентного рынка в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в статье упоминаются и другие реформы, такие как объединение провинций, внедрение электронных удостоверений личности и широкая цифровизация государственных процедур. Эти преобразования оцениваются как сложные и трудновыполнимые, сопряжённые с многочисленными трудностями, однако любые глубокие структурные реформы неизбежно сталкиваются с препятствиями и сопротивлением и могут не дать немедленных результатов в краткосрочной перспективе. Самое важное, подчёркивается в статье, заключается в том, что Вьетнам движется в правильном направлении, и со временем всё постепенно войдёт в устойчивое русло.

В заключение отмечается, что экономика Вьетнама может значительно ускориться в течение ближайших пяти лет, в период нового руководства. В условиях, когда «золотой период» демографической структуры Вьетнама близок к завершению - большая часть рабочей силы уже старше 30 лет, а уровень рождаемости находится на рекордно низком уровне, - у страны есть около десяти лет, чтобы добиться подлинного прорыва, если она хочет приблизиться к статусу развитой экономики.

ИЖВ/ВИА

