Вьетнам идёт по верному пути, проактивно формируя рост на ближайшие 5–10 лет

По данным сайта siliconcanals.com (Нидерланды), Вьетнам провёл самые значимые реформы за последние десятилетия, включая корректировки в высшем руководстве. Эти изменения будут играть важную роль в формировании траектории экономического развития Вьетнама в ближайшие 5–10 лет.





В статье отмечается, что резолюция 68 о развитии частного сектора экономики является значимым сдвигом, позволяющим частным компаниям играть более важную роль в вьетнамской экономике. (Фото: ВИА)

В публикации отмечается, что реформы, осуществлённые Правительством Вьетнама за последние 12 месяцев, являются весьма впечатляющими. Речь идёт о глубоких структурных преобразованиях, открывающих пространство для реального экономического роста. В статье перечисляются изменения, которые могут сыграть ключевую роль на следующем этапе экономического развития Вьетнама.



Во-первых, это резолюция 68 о развитии частного сектора экономики. Она знаменует собой важный сдвиг, позволяющий частным компаниям играть более значимую роль во вьетнамской экономике. По мнению издания, это необходимый шаг для достижения устойчивого и долгосрочного роста.



Во-вторых, это интеграция неформального сектора в официальную систему. По оценкам, семейные хозяйства обеспечивают около 20–30 процентов ВВП Вьетнама, однако налоговые поступления от этого сектора ранее были весьма скромными. Многие из этих предприятий в значительной степени зависят от наличных расчётов, испытывают дефицит технологий и работают вне официальной системы, что ограничивает их масштабирование и снижает эффективность со временем. В настоящее время Правительство Вьетнама поощряет внедрение цифровых платёжных систем POS и прозрачного бухгалтерского учёта, напрямую связанного с налоговыми органами. Хотя это может привести к росту налоговой нагрузки для семейных предприятий, они получают равные условия с официальными компаниями. Аналогичный подход применяется и к онлайн-продавцам, регистрирующимся в официальной системе. Все они становятся частью единого экономического пространства, работают в одном правовом поле и получают доступ к национальной инфраструктуре и технологиям. Именно так формируется прозрачный, масштабируемый и эффективный рынок.

В-третьих, вводятся более жёсткие регуляторные нормы. В течение многих лет рыночные стандарты во Вьетнаме оставались относительно мягкими, что серьёзно искажало конкурентную среду в ряде отраслей. Устранение компаний, пользующихся правовыми лазейками, уклоняющихся от уплаты налогов или вводящих в заблуждение, создаёт более благоприятные условия для добросовестного бизнеса. По оценке статьи, ужесточение регулирования может вызвать краткосрочные трудности, но является необходимым условием для формирования справедливого и конкурентного рынка в долгосрочной перспективе.



Кроме того, в статье упоминаются и другие реформы, такие как объединение провинций, внедрение электронных удостоверений личности и широкая цифровизация государственных процедур. Эти преобразования оцениваются как сложные и трудновыполнимые, сопряжённые с многочисленными трудностями, однако любые глубокие структурные реформы неизбежно сталкиваются с препятствиями и сопротивлением и могут не дать немедленных результатов в краткосрочной перспективе. Самое важное, подчёркивается в статье, заключается в том, что Вьетнам движется в правильном направлении, и со временем всё постепенно войдёт в устойчивое русло.



В заключение отмечается, что экономика Вьетнама может значительно ускориться в течение ближайших пяти лет, в период нового руководства. В условиях, когда «золотой период» демографической структуры Вьетнама близок к завершению - большая часть рабочей силы уже старше 30 лет, а уровень рождаемости находится на рекордно низком уровне, - у страны есть около десяти лет, чтобы добиться подлинного прорыва, если она хочет приблизиться к статусу развитой экономики.