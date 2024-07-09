Вьетнам - идеальное направление для экспатов: InterNations. Фото: cnbc.com

Вьетнам также занял 40-е место по качеству жизни, 29-е место по таким важным для экспатов вопросам, как цифровая жизнь, жилье и язык, и 14-е место по работе за рубежом - с учетом таких факторов, как перспективы карьерного роста, зарплата и гарантии занятости.



Более 12 000 экспатов из 174 стран и территорий по всему миру приняли участие в расширенном исследовании Expat Insider 2024, которое позволило получить информацию о лучших и худших местах для жизни, качестве жизни, работе за рубежом и личных финансах.



Для составления индекса личных финансов InterNations попросила респондентов оценить уровень их личной удовлетворенности в трех областях: общая стоимость жизни, удовлетворенность финансовым положением и достаточность располагаемого дохода семьи для комфортной жизни.



Эти данные были использованы при составлении отчета, который практически не изменился по сравнению с прошлым годом, за исключением нового участника списка - Бразилии (девятое место), заменившей Малайзию, которая опустилась с пятого места в 2023 году на 11-е в этом году.



Среди других направлений, которые, по мнению экспатов, лучше всего подходят для их личных финансов, - Кампучия, Индонезия, Панама, Филиппины, Индия, Мексика, Таиланд, Бразилия и Китай.



Среди опрошенных экспатов, живущих во Вьетнаме, 86 % положительно оценили стоимость жизни, что более чем в два раза превышает средний мировой показатель в 40 %, а 65 % респондентов в стране сказали, что довольны своим финансовым положением, по сравнению с 54 % во всем мире, говорится в отчете.



Кроме того, 68% респондентов заявили, что их располагаемого семейного дохода более чем достаточно для комфортной жизни, по сравнению с 41% во всем мире, показал опрос.

Во Вьетнаме не только низкая стоимость жизни, но и более высокая зарплата экспатов. Почти в два раза больше, чем в среднем по миру, сообщают о валовом годовом доходе в 150 000 долларов США и выше.



Кроме того, общая удовлетворенность работой также очень высока среди экспатов в этой стране. По словам Катрин Чудоба, директора по маркетингу InterNations, Вьетнам поднялся с 24-го места в прошлом году на 3-е в 2024 году по этому показателю, который является частью подкатегории "Культура труда и удовлетворенность".



В целом, согласно отчету, во Вьетнаме "баланс между работой и личной жизнью стоит выше карьерного роста". Примечательно, что менее половины (46 %) экспатов страны работают полный рабочий день, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 57 %. Примерно каждый пятый экспат (21%) работает неполный рабочий день, и около 18% экспатов находятся на пенсии.



Помимо оценки удовлетворенности экспатов личными финансами, исследование InterNations Expat Insider также собрало данные о том, какие направления являются лучшими для экспатов во всем мире.



В этом более широком списке изучается отношение экспатов к другим аспектам жизни за границей на основе пяти индексов: общего счастья, качества жизни, легкости обустройства, работы за границей и их индекса "необходимых вещей для экспата", который основан на административных вопросах, жилье, цифровой жизни и языке.



В этом году из 53 направлений по всему миру четыре азиатские страны попали в общий список 10 лучших: Индонезия (третье место), Таиланд (шестое место), Вьетнам (восьмое место) и Филиппины (девятое место).



