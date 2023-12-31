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Вьетнам - идеальное направление для цифровых кочевников
По словам Travel Off Path, 90-дневная туристическая виза Вьетнама, которая была введена недавно, в августе, изменит ситуацию как для туристов, так и для цифровых кочевников.
Travel Off Path отмечает, что этот документ не только можно получить онлайн, но он также позволяет многократно въезжать и выезжать из Вьетнама, что дает возможность удаленным работникам с легкостью исследовать горячие точки и достопримечательности, расположенные за пределами страны.
Аналогичные визы в сопоставимые страны Юго-Восточной Азии далеко не так легко получить и не на длительный срок.
Таиландская виза, например, действует всего 30-45 дней, а Индонезия требует от соискателей подтверждения наличия на банковском счете средств в размере не менее 2 миллиардов IDR (130.000 долларов США), что для многих удаленных работников просто нереально.
По словам Travel Off Path, Вьетнам привлекает удаленных работников не только своими красивыми пейзажами, но и низкой стоимостью жизни.
Если просторная квартира с одной спальней стоит менее 250 долларов США, а ежемесячные расходы на питание составляют около 200 долларов, легко понять, почему многие цифровые кочевники приезжают во Вьетнам.
По неофициальным данным, средние расходы на жизнь цифрового кочевника в Ханое, Дананге или Хошимине составляют от 700 до 950 долларов США, что значительно дешевле по сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, такими как Таиланд или Малайзия.
В частности, дружелюбие и гостеприимство - отличные черты, которые глубоко запечатлены во вьетнамской культуре. Посетители могут почувствовать их, общаясь с местными жителями или обращаясь к ним за помощью.
Готовность вьетнамцев делиться своей культурой и традициями не только улучшает общее впечатление, но и позволяет вам устанавливать новые связи и действительно чувствовать себя частью сообщества.
Популярность страны среди цифровых кочевников превратила ее крупнейшие города в процветающие сообщества экспатов, где вы можете познакомиться с людьми, занимающими такое же положение, как и вы, через коворкинг-пространства и мероприятия для встреч.
Вьетнам не только привлекает цифровых кочевников, но и является вторым по популярности новогодним направлением в Азии. Об этом сообщает Travel Off Path на основе анализа сингапурской туристической платформы 12Go. Соответственно, в 10 самых популярных стран Азии, где можно насладиться праздничным сезоном и встретить новый год, входят Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индия, Камбоджа, Индонезия, Шри-Ланка, Лаос, Малайзия и Япония.
Вьетнам - страна с прекрасными пейзажами, богатой историей и культурой, особенно привлекательной уличной едой, сообщает Travel Off Path. Кроме того, во Вьетнаме расположено множество объектов всемирного наследия, признанных Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), таких как Хюэ, Хойан, залив Халонг, заповедник Mишон и национальный парк Фонгня - Keбанг.
Туристическая платформа рекомендует Сапа как место зимнего отдыха для семей, а шумные улицы Ханоя - для одиноких искателей приключений. Она также советует туристам проверить праздничную атмосферу в Дананге и Хошимине.