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Вьетнам: Идеальное направление для высококлассных туристов и возможностей для прорывных инвестиций

С учетом политики правительства по расширению безвизового въезда для международных рынков, местные власти начали разрабатывать высококачественные туристические продукты, надеясь привлечь больше высокобюджетных международных туристов в этом году. Недавно два американских миллионера посетили Вьетнам, сочетая туризм с поиском инвестиционных возможностей. Они прошли маршрут от Хажанга до Халонга (Куангнинь) по новому туристическому пути в ядре объекта всемирного наследия Халонг. Это была первая группа миллионеров и миллиардников, посетивших Куангнинь в рамках специального тура для VIP-туристов. Ожидается, что в ближайшее время в Куангнинь прибудет еще 4-5 групп мировых миллиардеров.

Недавно два американских миллионера посетили Вьетнам в рамках туристической поездки, сочетающей отдых и поиск инвестиционных возможностей. Миллионеры совершили поездку по маршруту от Хажанга до Халонга (провинция Куангнинь) по новой туристической линии в центральной части наследия Халонга. Это была первая группа миллионеров и миллиардеров мира, посетивших Куангнинь в рамках специального тура для ультра-роскошных клиентов. Ожидается, что в ближайшее время в Куангнинь прибудет еще 4-5 групп миллиардерам.

По данным Управления туризма провинции Куангнинь, для того чтобы построить рынок туризма для VIP-туристов, местные власти подготовили несколько высококачественных продуктов. Провинция внедрила три пляжа - Шоишим, Хангко, Читьны на заливе Халонг, а также выделила семь первобытных островов и пляжей для VIP-туристов и миллионеров.

Кроме эксклюзивных туристических продуктов, Куангнинь также разрабатывает высококачественные туристические продуктов для привлечения состоятельных туристов, такие как ночные круизы с искусствоведческими выступлениями, услуги трансфера на вертолетах и другие.

Не только Куангнинь, но и многие другие провинции и города активно разрабатывают высококачественные туристические продукты для привлечения состоятельных туристов.

Примером является запуск в Хажанге туристической услуги с использованием вертолетов для перевозки гостей из Хажанга в Ханой и Куангнинь. Фукуок (провинция Кьенгжанг) развивает продукт премиум-отдыха в известных курортах, таких как InterContinental, Four Seasons, Ritz-Carlton… Куангбинь усиливает предложения по пещерному туризму, предлагая высококлассные приключенческие туры в пещерах Шондонг, Тулан. Дананг и Нячанг активно развивают рынок круизного туризма и MICE (туризм, связанный с организацией конференций, семинаров и мероприятий).

В Ханое, помимо традиционных культурных туров, туризм также нацелен на создание высококлассных продуктов. Директор Ханойского управления туризма Данн Хыонг Жанг отметила, что столица активно развивает гольф-туризм, туризм MICE, сочетая отдых и местные культурные практики.

По данным Google, объем международных поисковых запросов на туристическое жилье во Вьетнаме с конца ноября 2024 года по февраль 2025 года увеличился на 15-45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты также отмечают, что Вьетнам становится популярным местом отдыха для сверхбогатых людей и состоятельных туристов.

Оценивая рынок международных туристов в 2025 году, директор Института развития туризма Вьетнама Нгуен Ань Туан подчеркнул, что приезд высокобюджетных туристов открывает большие возможности для развития туризма и экономических инвестиций.

«Туристы с высокими расходами из Китая, Южной Кореи и Индии активно интересуются вьетнамским рынком туризма, принимая участие в гольф-турах, круизных туризмаxp и других туристических услугах. Европейцы также предпочитают экологические и зеленный туры», отметил Нгуен Ань Туан.

На данный момент Вьетнам предоставляет безвизовый въезд для граждан 26 стран на срок от 14 до 45 дней в зависимости от гражданства. Заместитель директора Национального туристического управления Вьетнама Ха Ван Шиеу отметил, что это открытая политика, способствующая развитию туризма в стране и максимизации выгоды от потока международных туристов для экономического роста.

ИЖВ/ВИА

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Вьетнам: Идеальное направление для высококлассных туристов и возможностей для прорывных инвестиций

Вьетнам: Идеальное направление для высококлассных туристов и возможностей для прорывных инвестиций

С учетом политики правительства по расширению безвизового въезда для международных рынков, местные власти начали разрабатывать высококачественные туристические продукты, надеясь привлечь больше высокобюджетных международных туристов в этом году.
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