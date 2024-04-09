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Вьетнам - идеальное, безопасное и привлекательное направление для канадских туристов

Вьетнам был представлен как идеальное, безопасное и привлекательное направление для канадских туристов на 27-й ежегодной выставке путешествий и отдыха, которая проходила в Оттаве 6 и 7 апреля. В мероприятии приняли участие представители посольства Вьетнама в Канаде, дипломатических миссий в Оттаве, туроператоры из разных стран мира.

Выставка привлекла к участию более 200 экспонентов и около 20 тысяч посетителей. Обе стороны имели возможность встретиться, обменяться информацией и получить подробную информацию о местах отдыха.

С целью продемонстрировать важность и ценность туристических продуктов выставка предоставила посетителям информацию о более чем 60 направлениях для поездки за границу, а также около 40 туристических местах в Канаде и США.

Стенд Вьетнама, содержащий обширную информацию и прекрасные изображения страны с S-образной формой и ее народа, привлек интерес посетителей. Интригующие туристические продукты и направления, представленные на выставке, помогли посетителям лучше понять гостеприимство и кулинарную квинтэссенцию вьетнамского народа.

Ведущий мировой источник новостей о путешествиях Travel Off Path назвал Вьетнам самой безопасной страной для посещения в Азии в 2024 году.

В рейтинге Readers' Choice Awards 2024 для Азиатско-Тихоокеанского региона журнала DestinAsian Фукуок занял 6-е место среди 10 лучших островов региона.

В 2024 году по версии TripAdvisor Travelers' Choice Awards – "Лучшее из лучших направлений" - бухта Халонг (3-е место) и Сапа (5-е) вошли в список 25 лучших туристических направлений мира по версии TripAdvisor.

Тем временем сайт Yahoo! Finance назвал город Хюэ в центральной провинции Тхыатхиен-Хюэ одним из 20 самых недооцененных туристических направлений в Азии.

Не только эти места, но и некоторые блюда вьетнамской кухни были отмечены международными СМИ. Среди них - баньми (хлеб), занявший первое место в списке 100 лучших сэндвичей мира, составленном кулинарным сайтом TasteAtlas в прошлом месяце.

Туристическая индустрия Вьетнама поставила перед собой цель принять 17-18 миллионов иностранных туристов в 2024 году, что приближается к рекорду до пандемии в 2019 году, когда пандемия COVID-19 еще не нарушила глобальные путешествия.

В 2023 году этот показатель достигнет 12,6 миллиона, превысив первоначальную цель на 57% и достигнув скорректированной цели в 12-13 миллионов. Число путешествующих внутри страны составило 108 миллионов человек, что на 6% больше, чем было запланировано. Туристическая деятельность принесла доход в размере 678 триллионов донгов (27,85 миллиарда долларов США), что на 4,3 % выше годового плана.

ВИА/ИЖВ

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