Вьетнам играет решающую роль в сотрудничестве АСЕАН и Японии

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: ВИА

На саммите 17 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал АСЕАН и Японию укреплять сотрудничество в условиях глобальных встречных ветров с различными беспрецедентными вызовами, чтобы превратить их всеобъемлющее стратегическое партнерство в символ международной солидарности и сотрудничества.Сенатор Катаяма Сацуки от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии высоко оценила послание вьетнамского лидера, выразив надежду, что две страны будут укреплять свои отношения на благо всего региона. Она высоко оценила важнейшую роль Вьетнама и выразила уверенность в том, что эта роль будет и дальше укрепляться в рамках АСЕАН.Доктор Седзи Томотака, директор отдела региональных исследований Национального института оборонных исследований при Министерстве обороны Японии, отметил, что обе страны активно сотрудничают в рамках АСЕАН, которая является важной международной структурой для Японии.В рамках этой структуры сотрудничество между Японией и Вьетнамом проходит гладко, способствуя развитию двусторонних отношений на основе взаимного уважения, сказал он.Для Японии крепкое двустороннее сотрудничество является решающим фактором в превращении Вьетнама в близкого партнера в рамках АСЕАН, сказал он, отметив, что Япония постоянно уделяет приоритетное внимание сотрудничеству с Вьетнамом в экономических вопросах, региональной безопасности, а также различным вопросам, таким как адаптация к изменению климата и кибербезопасность.Профессор Ито Го из японского университета Мэйдзи подчеркнул важность развития отношений между Японией и Вьетнамом в многосторонних рамках. Такие структуры, как АСЕАН-Япония и АСЕАН-3, способствовали развитию обменов и сотрудничества между Японией и Вьетнамом.В то же время профессор доктор Сираиси Масая, почетный профессор Университета Васэда, председатель Японской ассоциации вьетнамских исследований, отметил, что Вьетнам как член АСЕАН является важным партнером в дипломатических отношениях Японии, а также играет все более важную роль в АСЕАН.Япония и Вьетнам являются частью многоуровневого концентрического круга многосторонних отношений в регионе, сказал профессор, отметив, что по мере укрепления национальной мощи Вьетнама, значение Вьетнама для Японии будет расти.Президент и исполнительный генеральный директор AEON Group Ивамура Ясуцугу отметил, что премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил с очень мощным посланием, которое отражает тесные связи между Японией и Вьетнамом и показывает роль каждой страны в процессе развития.Хонна Хитоси, директор-представитель и президент АО «Эрекс», выразил свое впечатление от заявления премьер-министра Фам Минь Тьиня по поводу развития экономической деятельности в соответствии со стратегией зеленого роста и сокращения выбросов углерода.Политики и представители бизнеса рассматривают экономическое сотрудничество как основу вьетнамско-японских отношений.Сенатор Катаяма отметил, что среди стран АСЕАН Вьетнам, с его потенциалом роста и многочисленной рабочей силой, стал важнейшим партнером для многих предприятий.По словам Ивамуры Ясуцугу, Вьетнам является важной страной для его компании, добавив, что страна имеет стабильную политику, гармонию национальной идентичности и совместимость с философией бизнеса AEON.Вьетнамско-японский экономический форум 16 декабря с участием премьер-министра Фам Минь Тьиня и вьетнамских министров прошел с большим успехом и очень содержательным обменом мнениями между двумя сторонами, отметил Хонна Хитоси.АО «Эрекс», как и другие японские предприятия, всегда высоко оценивают инвестиционный климат во Вьетнаме и экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами, сказал он, выразив уверенность в том, что отношения всестороннего сотрудничества будут и дальше плодотворно развиваться на основе доверия и дружбы между двумя странами.Представитель компании Sanshin Saiko Co, Ltd, Умэдзава Киёси выразил большие надежды на активное развитие сотрудничества между Вьетнамом и Японией, считая, что это станет важной основой для японских предприятий при выборе методов и уровня инвестиций в стране, имеющей особые партнерские отношения с Японией.