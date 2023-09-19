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Вьетнам играет важную роль в цепочках поставок крупнейших мировых брендов спортивных товаров
Семинар, на котором обсуждались действия сектора в направлении устойчивого будущего, был организован Всемирной федерацией индустрии спортивных товаров (WFSGI) и делегацией Вьетнама в Женеве в рамках Общественного форума 2023 Всемирной торговой организации (ВТО) с 12 по 17 сентября.
Гиганты спортивной индустрии Adidas и Nike выбрали Вьетнам в качестве основной производственной базы для своих глобальных цепочек поставок. В отчете компании Adidas за 2020 год говорится, что 98% ее производства находится в Азии, причем 40% приходится на Вьетнам.
По словам Диего Антончика, старшего менеджера по связям с государственными органами компании Adidas, поскольку основные рынки сбыта спортивных товаров, такие как развитые страны ЕС и США, уделяют все больше внимания и ужесточают правила в области экологии, социальной политики и управления (ESG), компания более тесно координирует работу со своими поставщиками в ключевых регионах по всем аспектам, чтобы обеспечить соблюдение этих правил.
Штефан Зайдель, руководитель отдела корпоративного устойчивого развития компании Puma, рассказал об экологических мероприятиях, проводимых компанией по всему миру, в том числе и во Вьетнаме. По его словам, Puma поощряет и помогает заводам во Вьетнаме переходить на использование солнечной энергии и энергии биомассы, повторно использовать охлаждающую воду для окраски и стирки тканей, а также улучшать управление химическими веществами.
Бертран Тисон, старший сотрудник по связям с общественностью в Европе компании Decathlon, отметил, что Вьетнам является второй по величине производственной базой Decathlon, где расположены 130 партнерских заводов и семь розничных магазинов. Как глобальная компания с высоким чувством корпоративной и экологической ответственности и стремящаяся соответствовать требованиям рынков, особенно ЕС, фирма несет ответственность за работу с поставщиками, особенно во Вьетнаме, с целью сокращения выбросов углекислого газа и содействия борьбе с изменением климата.
Посол Ле Тхи Тует Май, глава вьетнамской делегации, подчеркнула значение, которое страна придает индустрии спортивных товаров, отметив, что спортивные товары уже много лет составляют значительную часть двух ключевых статей вьетнамского экспорта - текстиля - одежды и кожи - обуви.
Вьетнам гордится тем, что стал важной производственной базой всемирно известных брендов, сказала она, отметив, что страна прилагает усилия для содействия глобальному переходу к устойчивому развитию путем реализации национальной стратегии «зеленого» роста на 2021-2030 годы с видением до 2050 года.
Страна ставит перед собой цель, чтобы к 2035 году ее текстильно-швейная и кожевенно-обувная промышленность развивались эффективно и устойчиво в соответствии с моделью экономики замкнутого цикла. С этой целью, по словам посла, будут приняты политические решения, направленные на то, чтобы поднять местное производство на новую высоту – от «сделано во Вьетнаме» до «сделано Вьетнамом», обеспечить контроль над цепочками поставок и соответствовать строгим требованиям рынка к устойчивости и цикличности экспортных товаров.