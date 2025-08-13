Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнам за 7 месяцев достиг торгового профицита в 10,18 млрд долларов США

Совокупный объём экспорта и импорта Вьетнама в первые семь месяцев текущего года составил 514,7 млрд долларов США, что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Главного статистического управления, за этот период экспорт страны достиг примерно 262,5 млрд долларов США (рост на 14,8%), а импорт превысил 252 млрд долларов США (рост почти на 18%). Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось с профицитом в 10,18 млрд долларов США.

В частности, экспорт внутреннего экономического сектора увеличился на 6,7% и составил 67,5 млрд долларов США, тогда как сектор с иностранными инвестициями, включая сырую нефть, показал рост почти на 18%, достигнув примерно 195 млрд долларов США.

Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объёме экспорта составила 88,6%. На сельскохозяйственную и лесную продукцию пришлось 8,5%, на продукцию рыбного хозяйства — 2,3%.

В структуре импорта доля средств производства оценивается почти в 94% от общего объёма, а потребительских товаров — 6,2%.

За первые семь месяцев 2025 года Вьетнам обеспечил торговый профицит с Европейским союзом в размере 22,3 млрд долларов США (рост на 9,9% в годовом выражении), а с Японией — на 21% до 1,3 млрд долларов США.

Китай по-прежнему остаётся крупнейшим рынком импорта Вьетнама в рассматриваемый период, с объёмом торговли свыше 101 млрд долларов США. Дефицит торгового баланса с этой соседней страной вырос на 41,1% и составил 66,5 млрд долларов США.

ВИА/ИЖВ

