НОВОСТИ
Вьетнам за 7 месяцев достиг торгового профицита в 10,18 млрд долларов США
В частности, экспорт внутреннего экономического сектора увеличился на 6,7% и составил 67,5 млрд долларов США, тогда как сектор с иностранными инвестициями, включая сырую нефть, показал рост почти на 18%, достигнув примерно 195 млрд долларов США.
Доля продукции обрабатывающей промышленности в общем объёме экспорта составила 88,6%. На сельскохозяйственную и лесную продукцию пришлось 8,5%, на продукцию рыбного хозяйства — 2,3%.
В структуре импорта доля средств производства оценивается почти в 94% от общего объёма, а потребительских товаров — 6,2%.
За первые семь месяцев 2025 года Вьетнам обеспечил торговый профицит с Европейским союзом в размере 22,3 млрд долларов США (рост на 9,9% в годовом выражении), а с Японией — на 21% до 1,3 млрд долларов США.
Китай по-прежнему остаётся крупнейшим рынком импорта Вьетнама в рассматриваемый период, с объёмом торговли свыше 101 млрд долларов США. Дефицит торгового баланса с этой соседней страной вырос на 41,1% и составил 66,5 млрд долларов США.