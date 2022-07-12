Вьетнам зафиксировал 568 новых случаев заражения COVID-19 на 11 июля

Ввести повторную прививку вакцины от COVID-19. Фото: Минь Кует/ВИА

По данным Министерства здравоохранения, общее число случаев заболевания COVID-19 во Вьетнаме выросло до 10.755.381 после того, как 11 июля было зарегистрировано 568 новых случаев заражения.

В тот же день было объявлено, что 6.157 пациентов выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших достигло 9.771.021 человека.

Число погибших в стране от этой болезни по-прежнему составляет 43.089 человек, поскольку в тот день не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

На сегодняшний день во Вьетнаме было введено более 235,76 млн доз вакцин против COVID-19.



