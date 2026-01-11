Вьетнам зафиксировал наибольший торговый профицит с Нидерландами среди европейских партнеров

Переработка пангасиуса на экспорт. Фото: ВИА



Согласно данным Таможенной службы Вьетнама, в прошлом году объем экспорта Вьетнама в Нидерланды составил 13,5 млрд долларов США, увеличившись на 3,7% по сравнению с 2024 годом, тогда как импорт достиг 825 млн долларов США, показав рост на 5,2%. В рамках АСЕАН Вьетнам в настоящее время является крупнейшим поставщиком товаров для Нидерландов.



Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства продолжила демонстрировать высокие темпы роста. Экспорт кешью достиг 495 млн долларов США (рост на 22,3%), кофе - 373 млн долларов США (рост на 57,9%), продукции водного промысла - 215 млн долларов США (рост на 8,7%), фруктов и овощей - 158 млн долларов США (рост на 41,3%), перца - 70 млн долларов США (рост на 9,8%), риса - 10,7 млн долларов США (рост на 17,4%).



Поставки древесины и изделий из нее составили 104,7 млн долларов США, увеличившись на 32,3% в годовом исчислении. Экспорт обуви, одежды, а также текстильных, швейных, кожевенных и обувных материалов также вырос - на 9,3%, 11,7% и 2,6% соответственно.



Между тем по ряду промышленных товаров был зафиксирован лишь незначительный рост либо снижение. Экспорт компьютеров, электронных изделий и комплектующих достиг почти 3,5 млрд долларов США, увеличившись на 0,4%; телефонов и комплектующих - 1,06 млрд долларов США, также рост на 0,4%; тогда как поставки машин, оборудования и запасных частей сократились на 8,8% - до 2,24 млрд долларов США. Объем двусторонней торговли в 2025 году достиг 14,3 млрд долларов США, увеличившись на 3,8% в годовом исчислении, при этом Вьетнам сформировал торговый профицит в размере 12,7 млрд долларов США, самый высокий показатель среди его европейских рынков.

В 2025 году Вьетнам импортировал из Нидерландов товаров на сумму 825 млн долларов США, что на 5,2% больше в годовом исчислении. Машины, оборудование и запасные части составили 24,5% общего объема импорта, увеличившись на 22,5% по сравнению с 2024 годом. Другие ключевые группы импорта, сохранившие устойчивый рост, включали переработанные продукты питания, корма и кормовые материалы, фармацевтическую продукцию, а также молоко и молочные изделия.



Инвестиционное сотрудничество между двумя странами также демонстрирует положительную динамику. На протяжении многих лет Нидерланды остаются крупнейшим инвестором из стран ЕС во Вьетнаме.

По состоянию на конец 2025 года нидерландские инвесторы реализовывали во Вьетнаме 466 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом 14,938 млрд долларов США, занимая девятое место среди 154 стран и территорий, инвестирующих в эту страну Юго-Восточной Азии. Нидерландские инвестиции охватывают широкий спектр отраслей, включая энергетику, перерабатывающую и обрабатывающую промышленность, полупроводники, торговлю, услуги, логистику и складское хозяйство.



В обратном направлении Вьетнам в настоящее время имеет 12 инвестиционных проектов в Нидерландах с общим зарегистрированным капиталом 107,2 млн долларов США, что на 13,9% меньше в годовом исчислении. Нидерланды занимают 22-е место среди 85 стран и территорий, куда Вьетнам осуществляет зарубежные инвестиции, главным образом в сферах строительства, торговли, общественного питания, разработки программного обеспечения, а также импорта и распределения телекоммуникационного оборудования, электроники, автомобилей и комплектующих, включая вложения в нефтегазовые проекты.



