Вьетнам зарегистрировал 2.479 новых случаев заражения 17 сентября

Вьетнам сообщил о 2.479 новых случаях заражения COVID-19 16 сентября, по данным Министерства здравоохранения.

Новые инфекции увеличили общее число заболевших в стране с момента начала пандемии до 11.456.558 человек.

В тот же день 69.654 пациента были признаны здоровыми, в результате чего общее число выздоровевших достигло 10.578.390 человек. Между тем, 153 пациента нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Между тем число погибших увеличилось до 43.138 человек, так как 17 сентября был зарегистрирован один летальный исход.

На сегодняшний день было введено более 259,3 миллиона доз вакцин против COVID-19.