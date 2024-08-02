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Вьетнам заработал 3,8 миллиарда долларов США на экспорте фруктов и овощей
Только в июле стоимость экспорта фруктов и овощей составила 477 миллионов долларов США, что на 18% больше, чем за тот же период 2023 года.
По мнению экспертов, этот экспортный оборот продолжает расти благодаря высокому спросу на экспортных рынках. В частности, рост экспорта дуриана, драконьего фрукта и бананов способствовал увеличению стоимости экспорта.
Вьетнамский экспорт фруктов и овощей на основные рынки продемонстрировал высокие темпы роста. В частности, Китай продолжает оставаться крупнейшим экспортным рынком для вьетнамских фруктов и овощей.
В первой половине 2024 года объем экспорта фруктов и овощей на этот рынок достиг 2,16 млрд долларов США, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и составил 64,9% от общего объема.
На втором месте оказалась Республика Корея с 164 млн долларов США, что на 54,6% больше, чем в прошлом году. На третьем месте - США с 157 млн долларов США, рост на 33,5%.
По данным VINAFRUIT, экспорт фруктов и овощей в стране будет оставаться благоприятным до конца этого года благодаря обильным поставкам в сезон сбора урожая.
Между тем, растущий спрос на мировом рынке, как ожидается, будет способствовать тому, что стоимость экспорта фруктов и овощей из Вьетнама вырастет до 7 миллиардов долларов США за весь год, что на 1 миллиард долларов США выше плана, установленного Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов.