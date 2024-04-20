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Вьетнам заработал 1,43 млрд. долл. США на экспорте риса в первом квартале
Филиппины были крупнейшим экспортным рынком вьетнамского риса в первые три месяца 2024 года, объем экспорта составил более 1,01 млн тонн на сумму около 649 млн. долл. США. На долю экспорта пришлось 46,4% от общего объема вьетнамского риса и 45,5% от общей стоимости.
Экспортная цена на этом рынке достигла 641,7 доллара США за тонну, увеличившись на 27,3% по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 года.
Экспорт риса в Индонезию занял второе место, резко увеличившись на 199,7% по объему и 308,8% по выручке до 445 326 тонн и 285,06 млн долларов США. Средняя экспортная цена выросла на 36,4% до 640 долларов США за тонну.
Третьим по величине рынком стала Малайзия, где рост составил 28,8% по объему и 60,6% по обороту, достигнув 98 917 тонн и 61,55 млн долларов США соответственно.
В 2024 году Вьетнам намерен сохранить площадь посевов риса на уровне 7,1 миллиона гектаров и производство риса на уровне более 43 миллионов тонн, обеспечив внутреннее потребление и экспорт более восьми миллионов тонн риса.
Экспорт риса в прошлом году стал настоящим прорывом: его объем достиг 8,1 млн тонн на сумму 4,7 млрд. долл. США, что на 14,4% больше по объему и на 35,3% по стоимости по сравнению с предыдущим годом. Это рекордный показатель экспорта для вьетнамской рисовой промышленности.
По данным Министерства промышленности и торговли, по состоянию на 22 января 2024 года во Вьетнаме насчитывается 161 трейдер, имеющий право на экспорт риса.