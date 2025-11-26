Вьетнам заработал 1,1 млрд долларов США на экспорте креветок в Китай

По данным последнего отчёта Ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов Вьетнама (VASEP), только в октябре объём экспорта на рынок составил 140 млн долларов США, что стало самым высоким показателем за всё время.

В целом экспорт креветок в прошлом месяце достиг 498 млн долларов США, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это один из самых высоких месячных показателей экспорта с начала года, что отражает высокий спрос на крупных рынках и усилия предприятий по наращиванию поставок в конце года.

Общий объём экспорта за первые десять месяцев достиг 3,9 млрд долларов США, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост в октябре в значительной степени был обеспечен экспортом белоногой креветки, а также заметным скачком поставок в Китай, где сохраняется высокий спрос на живую, свежую и замороженную креветку.

Рынки в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) достигли объёма свыше 1 млрд долларов США, что соответствует росту на 33%, при устойчивом спросе со стороны Японии, Канады и Австралии.

Рынок США составил 702 млн долларов США, увеличившись на 9%, что свидетельствует о сильной покупательной способности несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Эквадора и Индии.

Белоногая креветка обеспечила почти 65% совокупной экспортной выручки, достигнув 2,5 млрд долларов США. Этот сегмент демонстрирует самые высокие темпы роста благодаря конкурентоспособным ценам и высокому спросу на различных рынках.

Экспорт креветок-тигров составил 385 млн долларов США, при сохранении стабильного спроса на традиционных рынках, таких как Япония, а также на крупноразмерную тигровую креветку в Китае. Между тем экспорт других замороженных переработанных видов креветочной продукции достиг 991 млн долларов США.