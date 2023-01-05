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Вьетнам заработал более 400 млн долларов на туризме в новогодние праздники
Положительные признаки также были отмечены в числе иностранных посетителей, большинство из которых прибыли из Республики Корея, России, Германии и Испании. Вьетнам также начал принимать туристов из Индии, Ближнего Востока, Казахстана и Узбекистана.
Провинция Куангнам привлекла 89.000 иностранных гостей, город Хошимин — 35.000, Ханой — 38.000, провинция Кханьхоа — 6.950, а провинция Бариа — Вунгтау — 5.815, как показывают статистические данные.
Администрация заявила, что туризм сохранил тенденцию к восстановлению и полностью преодолел трудности после двух лет пандемии COVID-19. Возвращение иностранных посетителей также доказало правильность и своевременность действий страны по реструктуризации туристических рынков и обновлению туристических продуктов.