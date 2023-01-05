Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнам заработал более 400 млн долларов на туризме в новогодние праздники

Сектор туризма получил около 9,6 трлн донгов (408,3 млн долларов США) дохода во время трехдневных новогодних праздников 2023 года, сообщила 4 января Национальная администрация туризма Вьетнама.
  Активно идет организация встречи туристов во время Лунного Нового года в 2023 году на туристических объектах и территориях. Фото: ВИА  
С 31 декабря 2022 г. по 2 января 2023 г. в этом секторе было зарегистрировано около 3 миллионов внутренних путешественников.

Положительные признаки также были отмечены в числе иностранных посетителей, большинство из которых прибыли из Республики Корея, России, Германии и Испании. Вьетнам также начал принимать туристов из Индии, Ближнего Востока, Казахстана и Узбекистана.

Провинция Куангнам привлекла 89.000 иностранных гостей, город Хошимин — 35.000, Ханой — 38.000, провинция Кханьхоа — 6.950, а провинция Бариа — Вунгтау — 5.815, как показывают статистические данные.

Администрация заявила, что туризм сохранил тенденцию к восстановлению и полностью преодолел трудности после двух лет пандемии COVID-19. Возвращение иностранных посетителей также доказало правильность и своевременность действий страны по реструктуризации туристических рынков и обновлению туристических продуктов.

ВИА/ИЖВ

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