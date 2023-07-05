НОВОСТИ
Вьетнам зарабатывает более 2 млрд. долл. США на экспорте кофе
Согласно статистике ГТУ, по состоянию на 15 июня страна экспортировала 934.900 тонн кофе, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом экспортные цены выросли почти на 2 доллара США за тонну.
С 2010 года сектор входит в «клуб одного миллиарда долларов» и достиг своего пика в 4,056 млрд. долл. в 2022 году. В этот клуб входят экспортные товары, которые приносят не менее 1 миллиарда долларов США в год.
Вьетнамский кофе представлен на 38 рынках по всему миру, из которых экспортный оборот составляет более 10 млн. долл. США на 25 рынках и более 100 млн. долл. США на шести традиционных рынках.
Если экспортный оборот достигнет примерно 360 млн. долл. США в месяц с настоящего момента и до конца этого года, то в 2023 году сектор установит новый рекорд в 4,5 млрд. долл. США, что на 10,9% больше, чем в 2022 году.
Чтобы достичь поставленной цели, сектору необходимо реализовать ряд мер, включая увеличение производства, расширение площадей выращивания кофе и увеличение доли переработанного кофе для повышения экспортной стоимости.
Сектору также предлагается реструктурировать внутреннее и внешнее потребление, расширяя долю рынка на новых зарубежных рынках.