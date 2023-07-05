Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнам зарабатывает более 2 млрд. долл. США на экспорте кофе

Кофе является основным видом сельскохозяйственной продукции на экспорт в первой половине 2023 года, поскольку экспортная выручка отрасли за этот период составила 2 млрд. долл. США, объявило Главное таможенное управление (ГТУ). Кофе является основным видом сельскохозяйственной продукции на экспорт в первой половине 2023 года, поскольку экспортная выручка отрасли за этот период составила 2 млрд. долл. США, объявило Главное таможенное управление (ГТУ).

Согласно статистике ГТУ, по состоянию на 15 июня страна экспортировала 934.900 тонн кофе, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом экспортные цены выросли почти на 2 доллара США за тонну.

С 2010 года сектор входит в «‎клуб одного миллиарда долларов»‎ и достиг своего пика в 4,056 млрд. долл. в 2022 году. В этот клуб входят экспортные товары, которые приносят не менее 1 миллиарда долларов США в год.

Вьетнамский кофе представлен на 38 рынках по всему миру, из которых экспортный оборот составляет более 10 млн. долл. США на 25 рынках и более 100 млн. долл. США на шести традиционных рынках.

Если экспортный оборот достигнет примерно 360 млн. долл. США в месяц с настоящего момента и до конца этого года, то в 2023 году сектор установит новый рекорд в 4,5 млрд. долл. США, что на 10,9% больше, чем в 2022 году.

Чтобы достичь поставленной цели, сектору необходимо реализовать ряд мер, включая увеличение производства, расширение площадей выращивания кофе и увеличение доли переработанного кофе для повышения экспортной стоимости.

Сектору также предлагается реструктурировать внутреннее и внешнее потребление, расширяя долю рынка на новых зарубежных рынках.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме

Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме

Розничные компании Республики Корея (РК) активизируют усилия по выходу на вьетнамский рынок, который обладает огромным потенциалом роста благодаря быстрому экономическому росту и высокой доле населения трудоспособного возраста.
ПОДРОБНЕЕ

Top