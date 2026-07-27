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Вьетнам запускает программу подготовки руководителей компаний мирового уровня
Инициатива реализуется в условиях, когда Вьетнам стремится ускорить экономический рост и повысить его качество, а также активизирует усилия по формированию высококвалифицированного корпуса руководителей предприятий в соответствии с приоритетами Правительства по расширению роли частного сектора в рамках Резолюции Политбюро № 68 и развитию инноваций в соответствии с Резолюцией Политбюро № 57.
Выступая на церемонии запуска программы, в которой принял участие член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, председатель VCCI Хо Ши Хунг заявил, что вьетнамским предприятиям необходимы руководители, обладающие долгосрочным видением, современными управленческими компетенциями и способностью адаптироваться к стремительным технологическим и геополитическим изменениям.
Программа является одной из ключевых инициатив VCCI и тесно связана с миссией организации, повесткой развития Партии и Государства, а также потребностями более чем одного миллиона действующих предприятий Вьетнама.
В VCCI заявили, что для реализации программы будет мобилизована поддержка общенациональной сети организации, деловых ассоциаций, партнеров в сфере подготовки кадров, экспертов, международных организаций и широкого предпринимательского сообщества.
Палата также призвала предпринимателей участвовать в программе не только в качестве слушателей, но и в роли наставников и экспертов, готовых делиться опытом и содействовать формированию культуры непрерывного обучения и инноваций.
Представитель Министерства финансов, директор Департамента развития частных предприятий Буй Ань Туан назвал программу практическим шагом по реализации Резолюции Политбюро № 68-NQ/TW и Решения Премьер-министра № 525/QD-TTg.
Буй Ань Туан отметил, что в условиях обострения глобальной конкуренции качество корпоративного управления и руководства стало определяющим фактором конкурентоспособности предприятий.
Необходимо сформировать корпус генеральных директоров, обладающих современным управленческим мышлением, компетенциями международного уровня и высокими стандартами деловой этики.
По словам профессора, доктора наук Нгуен Тхи Тхань Май, директора Вьетнамского национального университета в городе Хошимин (VNU-HCM), программа направлена на подготовку нового поколения генеральных директоров, обладающих стратегическим видением, инновационным мышлением и чувством социальной ответственности. Она также призвана укрепить сотрудничество между государственными органами, университетами и предприятиями в сферах образования, научных исследований и передачи знаний.
Учебная программа рассчитана на широкий круг участников - от руководителей крупных корпораций до управленцев малых и средних предприятий, семейного бизнеса и стартапов. Ее цель заключается в формировании объединенной в национальном масштабе сети вьетнамских генеральных директоров, способных конкурировать как на региональном, так и на международном уровне.
Во Вьетнамском национальном университете в городе Хошимин рассчитывают, что программа внесет существенный вклад в подготовку руководителей предприятий, обладающих стратегическим мышлением, инновационным потенциалом и высоким чувством социальной ответственности, тем самым содействуя реализации стремления Вьетнама к быстрому и устойчивому развитию.
Для разработки учебной программы университет наладил сотрудничество с компанией A11 Management Consulting Vietnam Co., Ltd, бизнес-школой INSEAD и другими партнерами. Преподаватели Вьетнамского национального университета в городе Хошимин совместно с экспертами INSEAD будут реализовывать программы подготовки руководящих кадров как во Вьетнаме, так и за рубежом.
Выступая на церемонии запуска программы, генеральный директор A11 Во Тхи Минь Ан заявила: «Посредством этой программы мы стремимся преобразовать передовой мировой опыт в “глокальную” ценность, объединив знания мирового уровня с глубоким пониманием деловой среды Вьетнама, чтобы содействовать формированию нового поколения руководителей, определяющих будущее. Мы твердо убеждены, что программа создаст долгосрочную ценность для будущих руководителей вьетнамского бизнеса».
Профессор Самир Хасиджа, декан программ обучения руководителей и декан азиатского кампуса INSEAD, отметил, что по мере продолжения впечатляющего экономического развития Вьетнама подготовка руководителей бизнеса, готовых к вызовам будущего, будет иметь решающее значение для поддержания темпов роста и стимулирования инноваций.
«INSEAD считает большой честью сотрудничать с VCCI, A11 и Вьетнамским национальным университетом в городе Хошимин, чтобы предоставить вьетнамским руководителям управленческие знания мирового уровня, глобальное мышление и уверенность, необходимые для создания конкурентоспособных, устойчивых и способных противостоять вызовам организаций во все более взаимосвязанном и стремительно меняющемся мире», заявил Самир Хасиджа.
Программа предусматривает обучение руководящих кадров крупных корпораций, семейных компаний, малых и средних предприятий и стартапов. Учебный курс охватывает такие направления, как стратегическое лидерство, корпоративное управление, цифровая трансформация, финансы, устойчивое развитие, ESG-принципы и развитие международного бизнеса.
Наряду с подготовкой руководителей инициатива направлена на создание сети, объединяющей лидеров бизнеса, представителей академического сообщества, международных экспертов и разработчиков государственной политики, в целях обмена знаниями, расширения сотрудничества и стимулирования инноваций, что будет способствовать долгосрочному развитию и повышению глобальной конкурентоспособности делового сообщества Вьетнама.