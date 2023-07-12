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Вьетнам занял 6-е место из 112 стран на Международной математической олимпиаде 2023 года
В частности, золотую медаль завоевали два ученика: Фам Вьет Хынг, 12A1 класса, Высшей школы для одаренных в области естественных наук, Факультета естественных наук, Ханойского национального университета, и Нгуен Ан Тхинь, ученик 12-го класса, Средней школы для одаренных Чан Фу, Хайфон.
Двое учащихся завоевали серебряные медали: Хоанг Туан Зунг, ученик 12-го класса, Средней школы для одаренных, Ханойского национального педагогического университета, и Нгуен Динь Киен, ученик 11-го класса, Средней школы для одаренных Чан Фу, Хайфон.
Обладателями бронзовой медали стали Кхук Динь Тоан, ученик 12-го класса, Средней школы для одаренных Бакнинь, и Чан Нгуен Тхань Зань, ученик 12-го класса, Средней школы для одаренных, Вьетнамского государственного университета в Хошимине.
Международная математическая олимпиада 2023 года прошла в Японии со 2 по 12 июля, в ней приняли участие 625 участников из 112 стран и территорий. Организаторы наградили 315 медалистов, в их числе 53 золотых, 89 серебряных, 173 бронзовых, что составляет 50% от общего количества конкурсантов.
В общей сложности 6 медалей вьетнамская делегация заняла 6-е место после Китая, США, Кореи, Румынии и принимающей страны Японии.
Превосходная вьетнамская национальная команда, занявшая одни из лучших мест на Международной математической олимпиаде 2023 года, продолжает подтверждать позицию вьетнамского образования на высшей интеллектуальной арене, а также правильное направление педагогической работы, воспитывая и отбирая отличников. Этот результат создает сильную мотивацию, способствуя реализации цели повышения уровня знаний населения, подготовки кадров и взращивания талантов для страны.