Вьетнам занял 4-е место по уровню готовности к самостоятельной заботе о здоровье

Согласно недавнему исследованию, Вьетнам занимает четвёртое место в международном рейтинге уровня готовности к самостоятельной заботе о здоровье, набрав 3,04 балла из 4 возможных. В рейтинге стран Вьетнам уступает лишь Сингапуру, Австралии и Германии.

Самостоятельная забота о здоровье является важнейшей составляющей первичной медико-санитарной помощи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет её как способность отдельных людей, семей и сообществ укреплять и поддерживать здоровье, предупреждать заболевания и справляться с болезнями как при поддержке медицинских работников, так и без неё.

Институт стратегии и политики здравоохранения при Министерстве здравоохранения совместно с компанией Opella Vietnam 15 декабря обнародовал результаты исследования под названием «Оценка готовности Вьетнама к самостоятельной заботе о здоровье и факторы, влияющие на неё».

Проведённое с июня исследование применяло Индекс готовности к самостоятельной заботе о здоровье Международной федерации самопомощи (Global Self-Care Federation), который включает четыре ключевых фактора и 14 компонентных показателей.

Данная оценочная модель была использована в 20 странах мира. Исследование сочетало кабинетный анализ с полевыми исследованиями в четырёх населённых пунктах, представляющих различные регионы Вьетнама: Футхо, Бакнинь, Хюэ и Анзянг.

Полевой этап включал как качественные, так и количественные методы, в том числе пять углублённых интервью с разработчиками политики, 28 фокус-групп с участием представителей органов здравоохранения, медицинских работников и населения, а также структурированные анкетные опросы 171 медицинского специалиста и 418 потребителей.

По четырём ключевым факторам оценки готовности Вьетнама к самостоятельной заботе о здоровье были следующими: поддержка и вовлечённость заинтересованных сторон - 2,79; расширение возможностей потребителей и пациентов - 3,06; государственная политика в сфере самостоятельной заботы о здоровье - 3,05; нормативно-правовая среда - 3,26.

Из 14 компонентных показателей девять получили оценки в диапазоне от 3 до 3,75, что свидетельствует о достаточно высоком общем уровне готовности, хотя развитие остаётся неравномерным в различных направлениях.

Несмотря на то что уровень готовности Вьетнама к самостоятельной заботе о здоровье сравнительно высок по региональным меркам, исследование подчёркивает необходимость дальнейшего повышения осведомлённости населения, укрепления консультационного потенциала медицинских работников и улучшения доступа к достоверной информации.

К числу приоритетных направлений относятся расширение массовой коммуникации по вопросам самостоятельной заботы о здоровье; ускорение внедрения электронных медицинских карт, интегрированных с системой VNeID, чтобы граждане могли получать доступ к своей медицинской истории, результатам обследований и информации о назначенных лекарствах; продвижение электронных маркировок лекарственных средств, прежде всего безрецептурных препаратов; а также запуск пилотных моделей самостоятельной заботы о здоровье на уровне сообществ в качестве основы для будущей национальной стратегии в этой сфере.

Директор Института стратегии и политики здравоохранения доктор Нгуен Кхань Фыонг отметила, что результаты исследования свидетельствуют о сформированной во Вьетнаме прочной базе для дальнейшего развития самостоятельной заботы о здоровье, одновременно указывая на чёткие возможности для усиления массовой информационной работы, консультационной поддержки в сфере здравоохранения и обеспечения безопасного доступа к надёжной информации.

«Это создаёт прочную основу для разработки практических моделей и национальных ориентиров развития самостоятельной заботы о здоровье во Вьетнаме».

Доктор Валентина Белчева, руководитель Opella во Вьетнаме и Камбодже, охарактеризовала данное исследование как важную веху, отметив, что оно впервые во Вьетнаме даёт системное представление о потребностях и барьерах, с которыми сталкиваются люди на пути самостоятельной заботы о здоровье.