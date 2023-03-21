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Вьетнам занял 1-е место в Юго-Восточной Азии по каратэ

Вьетнам занял 1-е место на чемпионате Юго-Восточной Азии по каратэ 2023 года, который завершился на Филиппинах 19 марта. Вьетнамские спортсмены завоевали 23 золотые, 20 серебряных и 23 бронзовые медали на турнирах как среди взрослых, так и среди юниоров за 7 дней соревнований в Маниле.

Заметной среди победителей является чемпионка Азии Хоанг Тхи Ми Там, которая завоевала двойной титул, победив Чокпрасертгул Сиригамолнате из Таиланда в весовой категории до 55 кг среди женщин до 21 года и Монтальво Дженелле из Филиппин в весовой категории среди взрослых.

Таиланд занял 2-е место с 8 золотыми, 10 серебряными и 18 бронзовыми медалями, в то время как Индонезия заняла 3-е место с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями.

В региональном турнире приняли участие более 280 спортсменов из 10 стран, которые соревновались как в дисциплинах ката (исполнительское мастерство), так и в кумитэ. Вьетнам отправил 73 участника на соревнования в Маниле, которые считались их последней разминкой перед 32-ми SEA Games.

На предыдущих играх Вьетнам возглавил медальный зачет с 7 золотыми, 2 серебряными и 6 бронзовыми медалями

ВИА/ИЖВ

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