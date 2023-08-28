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Вьетнам занял третье место на ABU Robocon 2023 в Камбодже

Вьетнам и Китай заняли третьи места на Азиатско-Тихоокеанском конкурсе роботов ABU (ABU Robocon), который состоялся в Пномпене, Камбоджа, 27 августа.
  Участники конкурса at ABU Robocon 2023 в Камбодже. Фото: ВИА  
Вьетнам и Китай заняли третьи места на Азиатско-Тихоокеанском конкурсе роботов ABU (ABU Robocon), который состоялся в Пномпене, Камбоджа, 27 августа.

В мероприятии, проходившем полдня на национальном стадионе «Мородок Техно» в Пномпене, приняли участие 14 университетских команд из Камбоджи, Китая, Гонконга (Китай), Египта, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, Монголии, Непала, Шри-Ланки, Таиланда и Вьетнама.

Выступая на мероприятии, Нет Феактра, министр информации Камбоджи, сказал, что международное мероприятие предоставило студентам университетов возможность продемонстрировать свои технологические возможности, культурное разнообразие и обменяться опытом.

Он отметил, что это первое подобное мероприятие, организованное Камбоджей, демонстрирующее миру прогресс робототехнических технологий страны.

Панг Чамнан, директор Robocon Cambodia государственного национального телевидения Камбоджи (TVK), которое совместно с ABU организовало мероприятие, сказал, что темы конкурса в этом году - «Разбрасывание цветов по Ангкор-Вату» и «Забрасывание колец на столбы».

Соответственно, для выполнения задачи в установленные сроки требуется пара роботов, что призвано продвигать инженерные и вещательные технологии в регионе и укреплять дружеские отношения между молодыми людьми со схожими интересами.

Также на мероприятии Камбоджа передала флаг ABU Robocon Вьетнаму, принимающему мероприятие в 2024 году.

ВИА/ИЖВ

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