НОВОСТИ
Вьетнам занял третье место на Кубке мира по кикбоксингу 2026 года
Как сообщила Федерация кикбоксинга Вьетнама, сборная Вьетнама ярко выступила на Кубке мира по кикбоксингу 2026 года, заняв третье место в общекомандном зачете с внушительным результатом - 32 золотые, 33 серебряные и 30 бронзовых медалей.
Турнир проходил в Таиланде с 5 по 12 апреля и собрал 980 бойцов из 30 стран и территорий. Хозяева соревнований – Таиланд - возглавили медальный зачет, второе место занял Узбекистан, а Вьетнам обеспечил себе третью позицию.
Вьетнам был представлен делегацией во главе с президентом Федерации кикбоксинга Вьетнама Ву Дык Тхинем, в состав которой вошли 15 тренеров и 52 спортсмена.
По словам Ву Дык Тхиня, столь высокий результат стал отражением тщательной подготовки, проведенной местными тренировочными центрами, а также решимости вьетнамских бойцов. Участие команды, финансировавшееся в основном за счет общественных и местных ресурсов, также продемонстрировало растущую поддержку развития кикбоксинга во Вьетнаме.
Этот результат стал значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим сезоном, когда Вьетнам направил 33 спортсменов и завоевал лишь четыре золотые медали. Выступая более многочисленным составом из 52 бойцов, команда добилась резкого роста как по количеству наград, так и по месту в общекомандном зачете, несмотря на острую конкуренцию со стороны многих сильнейших спортсменов мира.
Вьетнамские бойцы производили сильное впечатление на протяжении всего турнира, уверенно проводя поединки. Такие спортсменки, как Чиеу Фыонг Тхюи и Нгуен Тхи Хоай Ньи, продемонстрировали стабильность и хладнокровие в ключевых боях, внеся важный вклад в увеличение медального зачета команды.
Примечательно, что в этом году Вьетнам впервые принял участие в соревнованиях по формам, где особое внимание уделяется технике, точности и художественному выражению. Уже в своем дебюте вьетнамские спортсмены произвели сильное впечатление: Выонг Хиен Хао и Чыонг Тан Лок из города Кантхо завоевали две золотые медали.
По словам Хо Тхань Лиема, руководителя отдела кикбоксинга и кхун-кхмер в городе Кантхо, подразделение начало вкладывать средства в развитие дисциплины «формы» после чемпионата мира 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Для интенсивных тренировок было отобрано восемь спортсменов, и две золотые медали, завоеванные на турнире в этом году, стали подтверждением эффективности этой программы.
На фоне расширения состава спортсменов, роста результатов и увеличения числа соревновательных дисциплин вьетнамский кикбоксинг демонстрирует очевидный прогресс. Выступление команды на Кубке мира по кикбоксингу 2026 года подтверждает повышение ее конкурентоспособности на международной арене и создает многообещающую основу для дальнейших выступлений на региональных и континентальных соревнованиях.