Вьетнам занял третье место на Кубке мира по кикбоксингу 2026 года

Как сообщила Федерация кикбоксинга Вьетнама, сборная Вьетнама ярко выступила на Кубке мира по кикбоксингу 2026 года, заняв третье место в общекомандном зачете с внушительным результатом - 32 золотые, 33 серебряные и 30 бронзовых медалей.

Турнир проходил в Таиланде с 5 по 12 апреля и собрал 980 бойцов из 30 стран и территорий. Хозяева соревнований – Таиланд - возглавили медальный зачет, второе место занял Узбекистан, а Вьетнам обеспечил себе третью позицию.

Вьетнам был представлен делегацией во главе с президентом Федерации кикбоксинга Вьетнама Ву Дык Тхинем, в состав которой вошли 15 тренеров и 52 спортсмена.

По словам Ву Дык Тхиня, столь высокий результат стал отражением тщательной подготовки, проведенной местными тренировочными центрами, а также решимости вьетнамских бойцов. Участие команды, финансировавшееся в основном за счет общественных и местных ресурсов, также продемонстрировало растущую поддержку развития кикбоксинга во Вьетнаме.

Этот результат стал значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим сезоном, когда Вьетнам направил 33 спортсменов и завоевал лишь четыре золотые медали. Выступая более многочисленным составом из 52 бойцов, команда добилась резкого роста как по количеству наград, так и по месту в общекомандном зачете, несмотря на острую конкуренцию со стороны многих сильнейших спортсменов мира.

Вьетнамские бойцы производили сильное впечатление на протяжении всего турнира, уверенно проводя поединки. Такие спортсменки, как Чиеу Фыонг Тхюи и Нгуен Тхи Хоай Ньи, продемонстрировали стабильность и хладнокровие в ключевых боях, внеся важный вклад в увеличение медального зачета команды.

Примечательно, что в этом году Вьетнам впервые принял участие в соревнованиях по формам, где особое внимание уделяется технике, точности и художественному выражению. Уже в своем дебюте вьетнамские спортсмены произвели сильное впечатление: Выонг Хиен Хао и Чыонг Тан Лок из города Кантхо завоевали две золотые медали.

По словам Хо Тхань Лиема, руководителя отдела кикбоксинга и кхун-кхмер в городе Кантхо, подразделение начало вкладывать средства в развитие дисциплины «формы» после чемпионата мира 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Для интенсивных тренировок было отобрано восемь спортсменов, и две золотые медали, завоеванные на турнире в этом году, стали подтверждением эффективности этой программы.

На фоне расширения состава спортсменов, роста результатов и увеличения числа соревновательных дисциплин вьетнамский кикбоксинг демонстрирует очевидный прогресс. Выступление команды на Кубке мира по кикбоксингу 2026 года подтверждает повышение ее конкурентоспособности на международной арене и создает многообещающую основу для дальнейших выступлений на региональных и континентальных соревнованиях.