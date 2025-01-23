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Вьетнам занял пятое место на сингапурском рынке морепродуктов

Вьетнам 12 месяцев подряд сохраняет пятое место среди крупнейших экспортеров морепродуктов в Сингапур, впервые обогнав Японию в 2024 году, на фоне обострения конкуренции на этом рынке. В прошлом году город-государство импортировал морепродукты из почти 100 стран и территорий на общую сумму около 1,17 миллиарда SGD (865 миллионов долларов США), что на 2,58 % меньше, чем в 2023 году.

Основные морепродукты, доминирующие на рынке Сингапура, включают ракообразных, таких как креветки и крабы (HS0306), на долю которых приходится 23,74% общего потребления; замороженную рыбу (HS0303) — 18,84%; свежую или охлажденную рыбу (HS0302) —18,08%; рыбное филе и замороженное или охлажденное мясо рыбы (HS0304) — 16,94%; и моллюсков (HS0307) — 11,29%. Другие категории, включая свежую рыбу, переработанную рыбу и рыбные продукты, заняли меньшие доли - 3,36%, 5,04% и 2,71%, соответственно.

Среди 15 крупнейших поставщиков морепродуктов в Сингапур лидирующую позицию сохранила Малайзия с долей рынка 12,98%, за ней следуют Индонезия (11,05%), Норвегия (10,16%), Китай (9,98%) и Вьетнам (9,68%).

В 2024 году стоимость экспорта морепродуктов из Вьетнама в Сингапур выросла на 4,99% и достигла почти 113,37 млн SGD. В частности, поставки моллюсков выросли на 117,92%. Однако экспорт свежей или охлажденной рыбы, замороженной рыбы и водных продуктов снизился на 48,59%, 30,1% и 31,82%.

Као Суан Тханг, торговый советник Вьетнама в Сингапуре, подчеркнул важнейшую роль Вьетнама на этом рынке. Однако для стабильного увеличения доли рынка и стоимости экспорта Вьетнам должен и дальше повышать качество продукции, использовать логистические преимущества и минимизировать затраты, чтобы укрепить свою конкурентоспособность в Сингапуре, отметил он.

ИЖВ/ВИА

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