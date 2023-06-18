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Вьетнам занял первое место на 1-й Международной химической олимпиаде имени Абу Рейхана Беруни
Завоевали золотую медаль До Фу Куок (средняя школа для одаренных Ле Тхань Тонг, провинция Куангнам), Нгуен Нгуен Хай (средняя школа для одаренных Фан Бой Чау, провинция Нге-ан), Ле Куанг Чыонг (средняя школа для одаренных Фан Бой Чау, провинция Нге-ан) и Нгуен Хыу Тиен Хынг (средняя школа для одаренных провинции Бакнинь).
Серебряные медали достались Чыонг Бао Нгок (Средняя школа для одаренных провинции Бакнинь), Хоанг Тьен Кыонг (Средняя школа для одаренных Ле Хонг Фонг, провинция Намдинь), Чан Дык Ань (Средняя школа для одаренных Ханой) и Жап Ву Шон Ха (Средняя школа для одаренных провинция Бакжанг).
Международная химическая олимпиада имени Абу Рейхана Беруни для учеников до 18 лет организуется Министерством дошкольного и среднего образования Республики Узбекистан в Хорезмской области каждые два года с 2023 года.
Олимпиада проводится в два тура. В первом туре ученики выполняют теоретический тест, состоящий из 7 частей по 5 часов, с максимальной оценкой 70 баллов. Во втором туре ученики выполняют трехчасовой практический экзамен с максимальной оценкой 30 баллов.
В этом году Международная химическая олимпиада имени Абу Рейхана Беруни прошла с 11 по 17 июня с участием 15 стран. Вьетнамская делегация заняла первое место среди команд, включая Россию, Узбекистан, Бразилию, Индию, Турцию...