Вьетнам занял первое место на Чемпионате Юго-Восточной Азии по тхэквондо 2025 года
Второе место заняла команда Филиппин с общим результатом 47 медалей (11 золотых, 11 серебряных и 25 бронзовых). Малайзия замкнула тройку лидеров, завоевав 18 медалей, из них 3 золотые, 4 серебряные и 11 бронзовых.
В индивидуальном зачёте вьетнамские спортсмены продемонстрировали превосходство как в кёруги (спарринг), так и в пхумсэ (технические комплексы). В категории кёруги среди юношей и девушек до 17 лет золотые медали завоевали: Нгуен Тхи Тхюи Линь (до 68 кг), Чан Нгок Доан Чанг (свыше 68 кг), Нгуен Зя Ню (до 52 кг) и Во Тхи Хонг Тхэм (до 59 кг). Среди юношей Ле Фу Ми стал чемпионом в весовой категории до 45 кг (до 17 лет). В возрастной категории старше 17 лет Во Минь Ман одержал победу в весе до 68 кг, а Чан Чонг Зунг завоевал золото в индивидуальном пхумсэ среди мужчин старше 40 лет.
В дисциплине пхумсэ вьетнамские спортсмены также доминировали. Нгуен Тхи Ле Ким выиграла золотую медаль в индивидуальном пхумсэ среди женщин до 40 лет. Дуэт Чау Туэт Ван и Нгуен Тхиен Фунг завоевал золото в парном пхумсэ (смешанная пара до 40 лет). Команда Вьетнама 1 в составе мужчин и женщин старше 17 лет одержала победу в командном пхумсэ, подтвердив статус вьетнамского тхэквондо на международной арене.
Турнир стал не только площадкой для спортивной борьбы и повышения мастерства, но и возможностью укрепить дружбу и солидарность между странами Юго-Восточной Азии.