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НОВОСТИ

Вьетнам занял второе место на международной олимпиаде по химии 2024 года

Вьетнам занял второе место из 89 стран и территорий-участниц на 56-й Международной олимпиаде по химии (ICHO), которая проходила с 21 по 30 июля в Саудовской Аравии, сообщило Министерство образования и профессиональной подготовки.

 

Все четыре вьетнамских школьника завоевали медали: три золотые и одну серебряную.

В этом году в конкурсе приняли участие 327 конкурсантов, которые сдавали теоретические и практические экзамены, каждый из которых длился пять часов. Экзамены включали в себя несколько новых и актуальных аспектов, охватывающих применение химии в промышленности, контроль загрязнения окружающей среды и современные материалы, требуя от школьников комплексного мышления и точных операционных навыков.

Китай возглавил общий медальный зачет, команда из Вьетнама заняла второе место вместе с командой США.

С 2020 по 2024 год вьетнамская команда неизменно добивалась высоких результатов, заработав в общей сложности 20 медалей с 20 участниками, в том числе 17 золотых и три серебряных, сохранив за собой место в тройке лидеров.

ВИА/ИЖВ

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