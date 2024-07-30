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Вьетнам занял второе место на международной олимпиаде по химии 2024 года
Все четыре вьетнамских школьника завоевали медали: три золотые и одну серебряную.
В этом году в конкурсе приняли участие 327 конкурсантов, которые сдавали теоретические и практические экзамены, каждый из которых длился пять часов. Экзамены включали в себя несколько новых и актуальных аспектов, охватывающих применение химии в промышленности, контроль загрязнения окружающей среды и современные материалы, требуя от школьников комплексного мышления и точных операционных навыков.
Китай возглавил общий медальный зачет, команда из Вьетнама заняла второе место вместе с командой США.
С 2020 по 2024 год вьетнамская команда неизменно добивалась высоких результатов, заработав в общей сложности 20 медалей с 20 участниками, в том числе 17 золотых и три серебряных, сохранив за собой место в тройке лидеров.