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Вьетнам занимает 63-е место из 113 стран в новом глобальном индексе систем цифрового предпринимательства

Вьетнам занимает 63-е место из 113 мировых экономик в глобальном рейтинге цифровой среды и систем поддержки предпринимателей, новом индексе, разработанном Азиатским банком развития (АБР).

Вьетнам занимает 63-е место из 113 мировых экономик в глобальном рейтинге цифровой среды и систем поддержки предпринимателей, новом индексе, разработанном Азиатским банком развития (АБР).

Глобальный индекс систем цифрового предпринимательства (GIDES), выпущенный ранее на этой неделе в рамках Перспектив развития Азии (ADO) 2022, ставит Сингапур на 1-е место, за ним следуют США и Швеция.

«Цифровое предпринимательство помогло экономике остаться на плаву во время пандемии COVID-19 и может стать основным двигателем роста и инноваций в постпандемическом мире», - сказал главный экономист АБР Альберт Парк.

«Чтобы это произошло, должна быть благоприятная среда, обеспеченная благоприятными политиками и стимулами. Хотя за последние пару лет среда для цифровых предпринимателей в Азии значительно улучшилась, еще есть много возможностей для улучшения».

Индекс измеряет качество среды для цифровых предпринимателей, рассматривая уровень цифровизации в 8 областях, а именно: культура, институты, рыночные условия, инфраструктура, человеческий капитал, знания, финансы и сети.

Помимо инвестиций в цифровую инфраструктуру, такую как широкополосные сети, правительствам необходимо содействовать политической стабильности, надежным правовым системам, открытым и конкурентным рынкам и прочным правам собственности.

Для Азиатско-Тихоокеанского региона в целом недостаточная культура поддержки является одним из самых слабых мест, когда речь идет о развитии цифрового предпринимательства. Одним из примеров является общее отсутствие понимания общественностью жизненно важной роли, которую предприниматели играют в экономическом прогрессе. Один из способов изменить это - улучшить общественное восприятие предпринимательства посредством образования.

ВИА

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