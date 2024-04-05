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НОВОСТИ

Вьетнам занимает 6-е место среди самых быстрорастущих азиатских экономик в 2024 году

Американский сайт finance.yahoo.com в своей статье, опубликованной 4 апреля, поставил Вьетнам на 6-е место среди самых быстрорастущих экономик Азии в 2024 году. В статье приводились прогнозы, согласно которым рост реального ВВП Вьетнама составит 5,8 %, а рост ВВП на душу населения - 7,41 %.

Вьетнам оказался позади Специального административного района Макао (Китай), который занял первое место, за ним следуют Индия, Камбоджа, Бангладеш и Филиппины. В Юго-Восточной Азии вслед за Вьетнамом на 10-м месте расположилась Индонезия, на 14-м - Малайзия, на 18-м - Лаос, а на 20-м - Таиланд.

Ожидается, что при прогнозируемом росте в 4,5 % азиатские экономики в совокупности обеспечат более 60 % мирового экономического роста в этом году.

Однако в статье подчеркивается важность эффективного управления рисками для устойчивого восстановления экономики. Основные проблемы, с которыми сталкиваются азиатские экономики, включают в себя продолжающийся кризис недвижимости в Китае, потенциальную финансовую нестабильность в странах, обремененных долгами, неэффективность цепочек поставок и растущую угрозу повышения транспортных расходов.

ИЖВ/ВИА

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