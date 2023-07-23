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Вьетнам занимает 16-е место из 20 стран с самой красивой архитектурой в мире

Insider Monkey составил рейтинг 20 стран с самой красивой архитектурой в мире, в котором Вьетнам занял 16-е место. Insider Monkey провел вышеупомянутый опрос на основе анализа данных, опубликованных различными авторитетными мировыми архитектурными и туристическими веб-сайтами.

Материалы для голосования включают список 20 лучших городов мира для любителей архитектуры по версии журнала Conde Nast Traveler; Города с ведущей в мире архитектурой канала Travel Channel; Лучшие направления для поклонников архитектуры сайта The Roam Wild, 10 городов для любителей архитектуры по версии журнала Suitcase и Топ-10 лучших стран с лучшей архитектурой.

Страны ранжируются на основе того, сколько раз их города участвовали в голосовании в перечисленных источниках.

В топ-5 стран с самой красивой архитектурой в мире входят соответственно США, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Испания и Греция.

Вьетнам занял 16-е место в рейтинге: французский архитектурный стиль по-прежнему популярен во Вьетнаме. Это также отражено в правительственных зданиях в Ханое, в том числе в Президентской резиденции, построенной в 1906 году, или в Ханойском Большом театре.

ИЖВ/ВИА

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