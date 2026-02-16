Вьетнам занимает четвертое место в мире по потреблению свинины

Вьетнам лидирует в Юго-Восточной Азии по потреблению свинины почти 39 кг на человека в 2025 году. Фото: ВИА







Высокий уровень потребления свидетельствует о том, что свинина по-прежнему играет доминирующую роль в повседневном рационе вьетнамцев и оказывает существенное влияние на индекс потребительских цен (ИПЦ) страны.





Данные показывают, что внутреннее потребление свинины во Вьетнаме продолжает увеличиваться из года в год. В 2021 году средний показатель составлял около 30 кг на человека; в 2024 году - примерно 37 кг и продолжил расти до порядка 39 кг в прошлом году. В настоящее время свинина занимает более 63% в структуре потребления продукции животноводства.





По данным департамента, свинина оказывает существенное влияние на продовольственный рынок и индекс потребительских цен (ИПЦ).





По мере приближения Лунного Нового года (Тэт) спрос на свинину увеличивается примерно на 10–15%. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и окружающей среды, в прошлом году отрасль животноводства продемонстрировала уверенный рост, произведя 8,6 млн тонн различных видов мяса, включая 5,4 млн тонн свинины, что достаточно для обеспечения стабильного предложения в период нынешнего праздника Тэт.





Фам Ким Данг, заместитель директора Департамента животноводства и ветеринарной медицины при Министерстве сельского хозяйства и окружающей среды, отметил, что спрос на свинину очень высок, и в прошлом году страна выражала обеспокоенность возможным дефицитом из-за стихийных бедствий и вспышек заболеваний. Однако в настоящее время общее поголовье свиней по-прежнему составляет 31,4 млн, чего полностью достаточно для обеспечения поставок в период праздника Тэт.





Сейчас цена живых свиней на рынке держится на уровне около 71 000–74 000 донгов (2,73–2,85 долл. США) за кг. Хотя она немного ниже, чем в прошлом месяце, эксперты считают, что это всё ещё очень высокий уровень. В январе были периоды, когда цена поднималась до 81 000 донгов за кг, что является нетипичным.





Нгуен Суан Зыонг, председатель Ассоциации животноводов Вьетнама, считает, что на цены на свинину влияют спекулятивные операции и настроения мелких торговцев.



