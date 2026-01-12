Вьетнам занимает уникальное место в глобальной производственной цепочке

Корреспондент ВИА в Китае со ссылкой на публикацию газеты «Хуаньцю шибао» — издания «Жэньминь жибао», официального органа Центрального комитета Коммунистической партии Китая, отметил, что недавно обнародованные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) Вьетнама выглядят особенно впечатляюще на фоне сохраняющихся неблагоприятных факторов в мировой экономике.

Производство полупроводниковой проволоки на территории индустриального парка «Левый берег реки Да», бывшая провинция Хоабинь. Фото: ВИА



Такие результаты, по оценке издания, предоставляют Правительству Вьетнама значительное пространство для корректировки денежно-кредитной политики, высвобождения рыночного потенциала и ускорения институциональных реформ, что создаёт предпосылки для достижения двузначных темпов экономического роста в период 2026–2030 годов.



Согласно последним данным, опубликованным статистическим управлением Вьетнама, в четвёртом квартале 2025 года ВВП страны увеличился на 8,46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что способствовало росту ВВП по итогам всего года на 8,02%. Примечательно, что промышленный сектор продемонстрировал самые высокие темпы роста с 2019 года.



Научный сотрудник Хуан Дунжэ из Центра региональных и страновых исследований при Гуанси-Чжуанском педагогическом университете (Китай) отметил, что экономический рост Вьетнама обусловлен рядом ключевых факторов, включая внутриполитическую стабильность, административные реформы, проведённые в 2025 году, которые значительно оптимизировали деловую среду, ускорили процессы рыночных преобразований и трансформации модели роста. Кроме того, дальнейшее использование демографического преимущества страны с населением свыше 100 млн человек, преимущественно молодого возраста, а также её всесторонняя интеграция в международное сообщество способствуют дополнительному укреплению позиции Вьетнама как важного узлового звена в «реструктуризации» азиатской промышленной цепочки.



В последние годы экспорт компьютеров, электронных изделий и комплектующих из Вьетнама демонстрирует устойчивый рост, обеспечивая более половины прироста экспортных показателей. За первые десять месяцев 2025 года экспорт данной группы товаров достиг 87,29 млрд долларов США, увеличившись на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составив 22,3% общего объёма экспорта страны. За тот же период импорт компьютеров, электронных изделий и комплектующих достиг 123,15 млрд долларов США, увеличившись на 39,1% и составив почти 33% общего объёма импорта. Эти данные свидетельствуют о значительном расширении внешнеторговых операций Вьетнама по указанным товарным группам и усилении его роли в региональных и глобальных промышленных и логистических цепочках.



Анализируя ситуацию, эксперт Хуан Дунжэ подчеркнул: «Нельзя отрицать, что Вьетнам занимает уникальное место в глобальной производственной цепочке. Страна располагает развитой сетью сухопутных и морских транспортных маршрутов, обеспечивающих бесперебойность цепочек поставок и сокращённые сроки логистики. С институциональной точки зрения Вьетнам эффективно использует такие крупные соглашения о свободной торговле, как Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (RCEP) и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), что позволяет экспортировать продукцию на рынки множества стран. В промышленном плане Вьетнам сформировал относительно завершённую промышленную цепочку — от текстильной и электронной промышленности до отраслей новой энергетики».



Оценивая экономический рост Вьетнама в последнее время, заместитель директора Института АСЕАН при Гуанси-Чжуанском университете по делам национальностей (Китай) Гэ Хунлян отметил, что высокие темпы роста в значительной степени обусловлены перемещением торговых и инвестиционных потоков в условиях глобальной реструктуризации промышленной цепочки. С 2018 года не только компании из Европы, США, Японии и Республики Корея наращивают инвестиции во Вьетнаме, но и многие китайские предприятия выбирают страну в качестве площадки для ведения бизнеса.



По словам Гэ Хунляна, торговля между Китаем и Вьетнамом наглядно отражает разделение труда между двумя странами на верхних и нижних звеньях промышленной цепочки. Промышленное сотрудничество между Китаем и Вьетнамом не ограничивается простой передачей производственных мощностей, а охватывает также высокотехнологичные отрасли. Эксперт выразил уверенность, что данная модель сотрудничества будет и далее укрепляться под воздействием процессов региональной интеграции Китай – АСЕАН.