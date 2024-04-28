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Вьетнам занимает третье место в Юго-Восточной Азии по привлечению инвестиций в стартапы
Сингапур лидировал как по количеству сделок, так и по общему объему инвестиций в стартапы, за ним следовала Индонезия.
Об этом говорится в отчете об инвестициях в технологии и инновации за 2024 год, опубликованном на Вьетнамском инновационном форуме 2024.
Этот форум был организован в Хошимине 26 апреля Национальным инновационным центром (NIC) и инвестиционным фондом Do Ventures при спонсорской поддержке Министерства планирования и инвестиций.
В отчете также говорится, что в 2023 году общий инвестиционный капитал вьетнамских стартапов в размере 529 миллионов долларов США снизился на 17% по сравнению с предыдущим годом.
При этом количество сделок с участием стартапов во Вьетнаме несколько снизилось - на 9 % до 122 сделок.
Такое снижение показывает, что на инвестиционный ландшафт технологий во Вьетнаме продолжают влиять изменения в мировой экономике.
Однако это сокращение было меньше, чем снижение общего объема венчурных инвестиций в мире на 35 % до 345 миллиардов долларов США, что свидетельствует о том, что рынок Вьетнама по-прежнему является привлекательным направлением на рынке капитала.
В 2023 году около 100 фондов влили капитал во вьетнамские стартапы, среди которых наиболее активными были инвесторы из Сингапура, а затем вьетнамские инвесторы.
Из них наибольший объем инвестиций пришелся на сектор здравоохранения, который вырос на 391 % по сравнению с предыдущим годом. Сектор образования также получил большое количество капитала, увеличившись на 107 % по сравнению с предыдущим годом.
Выступая на мероприятии замминистра планирования и инвестиций Чан Зюи Донг сказал, что согласно отчету о глобальном инновационном индексе за 2023 год, Вьетнам поднялся на две позиции и занял 46-е место среди 132 стран и экономик. Вьетнам также вошел в число 7 стран со средним уровнем дохода, которые добились наибольшего прогресса в области инноваций за последнее десятилетие.
Замминистра Чан Зюи Донг отметил, что Вьетнам обладает большим потенциалом для улучшения инновационной способности и конкурентоспособности на мировом рынке высоких технологий. Двумя перспективными областями являются полупроводниковая промышленность и искусственный интеллект. Это стратегические области и новые драйверы развития, помогающие Вьетнаму глубже участвовать в глобальной цепочке создания стоимости.