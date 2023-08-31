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Вьетнам занимает первое место в Юго-Восточной Азии по темпам роста объема поисковых запросов для зарубежных поездок

Вьетнам занял первое место в Юго-Восточной Азии по темпам роста спроса на зарубежные поездки, составив 170% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объявила Google 30 августа. Вьетнам занял первое место в Юго-Восточной Азии по темпам роста спроса на зарубежные поездки, составив 170% во втором квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объявила Google 30 августа.

Показатель измерялся уровнем интереса и поиска авиабилетов и жилья пользователей в Google Search.

Этот спрос со стороны Филиппин, Малайзии и Сингапура неуклонно рос ежеквартально - с более чем 50% до более чем 100%.

До 65% объема поисковых запросов вьетнамцев было направлено на пункты назначения в регионе Юго-Восточной Азии.

За пределами региона вьетнамских путешественников больше всего интересуют Австралия, Япония, Индия и США.

Направления в Юго-Восточной Азии также пользуются все большей популярностью у иностранных гостей. В категории пляжных направлений в пятерку наиболее популярных вошли Купанг (Индонезия), Мерсинг (Малайзия), Банг Сак (Таиланд), СантаФе (Филиппины) и Куйньон (Вьетнам).

Чтобы узнать о культуре, наследии и истории, туристы чаще всего ищут информацию о Букиттингги (Индонезия), Тавау (Малайзия), Бан Саео (Таиланд), Сан Фернандо (Филиппины) и Винь (Вьетнам).

Согласно поиску Google, больше всего туристов любят четыре места с прекрасными пейзажами, а именно Лембанг (Индонезия), Бентонг (Малайзия), На Суан (Таиланд) и Халонг (Вьетнам).

ВИА/ИЖВ

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