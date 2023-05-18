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Вьетнам занимает важное место во внешней политике Монголии
Президент государства Тхыонг отметил плодотворные дружеские отношения между двумя странами за последние почти семь десятилетий, сказав, что двусторонние отношения постоянно укрепляются и развиваются.
Он высоко оценил итоги рабочей встречи монгольской делегации с Министерством общественной безопасности и соответствующими ведомствами Вьетнама, подчеркнув, что на основе важных результатов двусторонних отношений сотрудничества две страны будут прилагать совместные усилия для модернизации отношений и дальнейшего продвижения всестороннего сотрудничества в новых условиях.
Президент Вьетнама предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями на всех уровнях, тем самым укрепляя взаимопонимание и доверие, а также реализовать меры по созданию более благоприятных условий для обменов контактов между людьми.
Он также приветствовал результаты координации и предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества между Советом национальной безопасности Монголии и Министерством общественной безопасности Вьетнама и поблагодарил Монголию за поддержку Вьетнама в создании кавалерийских мобильных полицейских сил.
Президент государства Тхыонг призвал монгольскую сторону поддержать усилия АСЕАН и Вьетнама по поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития, а также свободы и безопасности судоходства и авиации в Восточном море.
Он подчеркнул важность укрепления вьетнамо-монгольских отношений в контексте глобальных и региональных изменений, заявив, что Вьетнам готов служить мостом для поддержки Монголии в расширении и укреплении связей с АСЕАН во имя мира и процветания в регионе и во всем мире.
Передавая свои пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, президент государства Тхыонг сказал, что Вьетнам хочет приветствовать визит монгольского лидера во Вьетнам в подходящее время.
Передавая свои наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, президент государства Тхыонг сказал, что Вьетнам хочет приветствовать приветствовать визит монгольского лидера во Вьетнам в подходящее время.
В свою очередь, Джадамба Энхбаяр отметил, что между вьетнамским и монгольским народами существует глубокое взаимопонимание, основанное на давней традиционной дружбе, установленной высшими руководителями двух стран, и они часто поддерживают друг друга в трудные времена.
Он проинформировал вьетнамского лидера о содержании сотрудничества Совета национальной безопасности Монголии с Министерством общественной безопасности и соответствующими ведомствами Вьетнама, подчеркнув, что его страна хочет и дальше расширять сотрудничество с Вьетнамом, особенно в области транспорта, железных дорог и авиации.
По его словам, две страны должны тесно сотрудничать друг с другом в обеспечении безопасности и порядка для мирной жизни своих народов.
Монгольский чиновник также передал приглашение президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха президенту государства Тхыонгу посетить Монголию.