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Вьетнам занимает важное место во внешней политике Монголии

Монголия гордится тем, что является другом Вьетнама - страны с растущим международным престижем и положением в регионе и мире, которая занимает жизненно важное место во внешней политике Монголии в Юго-Восточной Азии
  Президент государства Во Ван Тхыонг (справа) принимает секретаря Совета национальной безопасности Монголии Джадамбу Энхбаяра. Фото: ВИА  
Монголия гордится тем, что является другом Вьетнама - страны с растущим международным престижем и положением в регионе и мире, которая занимает жизненно важное место во внешней политике Монголии в Юго-Восточной Азии, заявил секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамба Энхбаяр президенту государства Во Ван Тхыонгу на их встрече в Ханое 17 мая.

Президент государства Тхыонг отметил плодотворные дружеские отношения между двумя странами за последние почти семь десятилетий, сказав, что двусторонние отношения постоянно укрепляются и развиваются.

Он высоко оценил итоги рабочей встречи монгольской делегации с Министерством общественной безопасности и соответствующими ведомствами Вьетнама, подчеркнув, что на основе важных результатов двусторонних отношений сотрудничества две страны будут прилагать совместные усилия для модернизации отношений и дальнейшего продвижения всестороннего сотрудничества в новых условиях.

Президент Вьетнама предложил обеим сторонам содействовать обмену делегациями на всех уровнях, тем самым укрепляя взаимопонимание и доверие, а также реализовать меры по созданию более благоприятных условий для обменов контактов между людьми.

Он также приветствовал результаты координации и предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества между Советом национальной безопасности Монголии и Министерством общественной безопасности Вьетнама и поблагодарил Монголию за поддержку Вьетнама в создании кавалерийских мобильных полицейских сил.

Президент государства Тхыонг призвал монгольскую сторону поддержать усилия АСЕАН и Вьетнама по поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития, а также свободы и безопасности судоходства и авиации в Восточном море.

Он подчеркнул важность укрепления вьетнамо-монгольских отношений в контексте глобальных и региональных изменений, заявив, что Вьетнам готов служить мостом для поддержки Монголии в расширении и укреплении связей с АСЕАН во имя мира и процветания в регионе и во всем мире.

Передавая свои пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, президент государства Тхыонг сказал, что Вьетнам хочет приветствовать визит монгольского лидера во Вьетнам в подходящее время.

Передавая свои наилучшие пожелания президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху, президент государства Тхыонг сказал, что Вьетнам хочет приветствовать приветствовать визит монгольского лидера во Вьетнам в подходящее время.

В свою очередь, Джадамба Энхбаяр отметил, что между вьетнамским и монгольским народами существует глубокое взаимопонимание, основанное на давней традиционной дружбе, установленной высшими руководителями двух стран, и они часто поддерживают друг друга в трудные времена.

Он проинформировал вьетнамского лидера о содержании сотрудничества Совета национальной безопасности Монголии с Министерством общественной безопасности и соответствующими ведомствами Вьетнама, подчеркнув, что его страна хочет и дальше расширять сотрудничество с Вьетнамом, особенно в области транспорта, железных дорог и авиации.

По его словам, две страны должны тесно сотрудничать друг с другом в обеспечении безопасности и порядка для мирной жизни своих народов.

Монгольский чиновник также передал приглашение президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха президенту государства Тхыонгу посетить Монголию.

ИЖВ/ВИА

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