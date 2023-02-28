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Вьетнам закрепился на мировой медицинской карте
Университетская больница Вьетдык - крупный в мире центр хирургии надпочечников
По словам профессора доктора Чан Бинь Жанга, директора Университетской больницы Вьетдык (VDUH), эндоскопическая хирургия является областью медицины во Вьетнаме, которая близка к мировому развитию. В 1987 году в мире была проведена эндоскопическая хирургия, и всего 5 лет спустя Вьетнам также впервые провел операцию такого типа.
В настоящее время благодаря этой методике выполняются сложнейшие операции, такие как нефрэктомия, гепатэктомия, гастрэктомия, операция Уиппла.
В 2002 году научное исследование профессора доктора Жанга по эндоскопической хирургии надпочечников было опубликовано на международном уровне. На сегодняшний день тысячи пациентов получили операцию, и VDUH стал крупным центром в мире для такого рода работы.
Ежегодно в больнице проводится около 80.000 операций с использованием многих передовых методов, таких как трансплантация нескольких органов от доноров с мертвым мозгом.
Вьетнамские кардиологи – члены президиумов многих крупных международных конференций
В последние годы Вьетнамский национальный институт сердца при больнице Бахмай сосредоточился на продвижении интервенционной кардиологии - минимально инвазивной сердечно-сосудистой хирургии. В 2022 году институт вместо открытых операций выполнил передовые методы, такие как транскатетерная замена аортального клапана и транскатетерная пластика митрального клапана.
Доц., доктор Фам Манх Хунг, директор института, сказал, что кардиология во Вьетнаме находится на одном уровне с передовыми странами региона и Азии.
Организаторы крупных конференций, таких как Конференция Американской кардиологической ассоциации, Конгресс Европейского общества кардиологов и научных конференций в Азии, таких как Singapore LIVE 2022, пригласили Вьетнамский национальный институт сердца выступить на этих мероприятиях, чтобы поделиться собственным опытом Вьетнама в области специфических заболеваний.
Иностранные врачи приезжают во Вьетнам для обучения технике эндоскопической тиреоидэктомии
Доц., доктор Чан Нгок Лыонг, бывший директор Национальной больницы эндокринологии, также является одним из тех, кто помогает вьетнамскому сектору здравоохранения стать известным на мировой медицинской карте.
Он первым во Вьетнаме и в мире успешно исследовал и выполнил уникальную методику эндоскопической тиреоидэктомии, получив бурные аплодисменты как отечественных, так и зарубежных коллег. Этот метод был передан не только отечественным, но и зарубежным врачам, открыв новое направление в лечении заболеваний щитовидной железы.
Стоимость операции по его методике составляет всего одну двадцать пятую по сравнению с другими странами региона. Для тиреоидэктомии в Республике Корея или Сингапуре потребуется 2 часа и около 8.000-10.000 долл. США, в то время как метод доктора Луонга в Национальной больнице эндокринологии занимает всего 30 минут и 300-400 долл. США.
По состоянию на 2021 год более 300 профессоров и врачей из 20 стран мира приехали в больницу, чтобы узнать о его хирургическом методе.