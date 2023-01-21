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Вьетнам завоевывает мировое признание благодаря достижениям в области человеческого развития
«Вьетнам заслужил уважение мирового сообщества и ПРООН за свои достижения в области сокращения бедности и человеческого развития», — сказала она в интервью ВИА по случаю приближающегося праздника Лунного Нового года (Тэт).
По словам Халиди, Вьетнам предлагает много положительных уроков для других развивающихся стран, особенно в том, что касается искоренения голода, ускорения создания рабочих мест для отдельных лиц и домохозяйств, расширения доступа к качественному образованию и здравоохранению, а также создания базовой инфраструктуры для обеспечения всеобщего доступа к электричеству и чистой воде.
Она отметила, что приверженность Вьетнама ЦУР проявляется в включении ЦУР в 115 ЦУР Вьетнама, которые включены в национальные планы и стратегии развития.
«Я глубоко впечатлена тесным партнерством между правительством и ПРООН и другими агентствами ООН, направленными на тщательный мониторинг прогресса в достижении ЦУР, повышение качества данных и анализ остающихся пробелов и ответных мер политики», — сказала она.
Чиновник высоко оценила быстрое и справедливое развертывание вакцинации во время пандемии COVID-19 в стране Юго-Восточной Азии, что она считает хорошим примером способности правительства своевременно, эффективно планировать и реализовывать комплексную национальную программу.
«Успех программы иммунизации сделал возможным устойчивое восстановление экономики в 2022 году, в том числе значительное увеличение внутреннего потребления среди бедных и малоимущих», — добавила она.
Примечательно, что в 2022 году Вьетнам продемонстрировал устойчивое и широкое восстановление после двух лет медленного роста во время пандемии COVID-19, при этом рост его ВВП за год может составить до 8%, что намного выше, чем предыдущие прогнозы.
По ее словам, такое сильное восстановление было достигнуто, несмотря на сильные препятствия, такие как рост цен на энергоносители и продукты питания, укрепление доллара США, медленный рост на внешних рынках и сохраняющиеся последствия пандемии.
Халиди, однако, отметила, что Вьетнам по-прежнему является одной из наиболее уязвимых стран к изменению климата, заявив, что, несмотря на огромные внутренние усилия по эффективному реагированию на стихийные бедствия, созданию устойчивости и адаптационного потенциала для уязвимых сообществ, которые находятся на переднем крае экстремальных климатических явлений, страна по-прежнему подвергается серьезному риску ежегодных климатических потерь в ряде секторов, таких как инфраструктура, сельское хозяйство и продовольственные системы, водные и природные ресурсы, городское развитие и транспорт.
Халиди считает, что адаптация к негативным последствиям изменения климата и срочное устранение причины глобального потепления путем сокращения выбросов парниковых газов до целевого нулевого уровня к 2050 году потребует дополнительных 30 млрд. долл. США в год в виде государственных и частных инвестиций в дополнение к бизнесу.
В этой ситуации, предположила она, государственные инвестиции будут играть важную роль в поддержании внутреннего спроса, предоставлении основных услуг, таких как здравоохранение, образование, чистая вода и санитария, а также в создании благоприятных условий для привлечения частных инвестиций и новой международной ОПР для решения проблемы климата.
По словам Халиди, приоритетом на следующий год и на оставшиеся годы Плана социально-экономического развития и Стратегии социально-экономического развития до 2030 года является достижение более тесной увязки государственных инвестиций с национальными планами и стратегиями.