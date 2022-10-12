Вьетнам завоевывает международное доверие благодаря ответственному вкладу

Вьетнам завоевал положение и репутацию на международной арене благодаря своему вкладу в международное сообщество, сказал исследователь, отметив участие страны в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.

Доктор Нгуен Хонг Хай, исследователь Центра политического будущего при Университете Квинсленда в Австралии, сказал корреспонденту ВИА, что участие Вьетнама в миротворческих операциях ООН продиктовано его чувством ответственности.

Таким образом, страна завоевала доверие ООН, партнеров и принимающих стран, отметил Хай.

По словам исследователя, Вьетнам является пионером в присоединении к международным конвенциям по правам человека, добавив, что Вьетнам является первой страной в Азии и второй в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подписавшей и ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка.

Вьетнам также присоединился и ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенцию о правах инвалидов.

Он интегрировал положения конвенций во внутреннее законодательство, сделав национальную правовую базу для групп, находящихся в неблагоприятном положении, более совершенной и соответствующей международным стандартам.

По словам исследователя, в течение двух лет пандемии COVID-19 вьетнамское государство и правительство усердно работали над обеспечением прав людей, предоставляя бесплатные медицинские услуги и вакцинацию, а также запуская пакеты в поддержку пострадавших предприятий и населения.

Хай также процитировал статистику Международного валютного фонда (МВФ), в которой говорится, что Вьетнам вывел 40 млн. человек из бедности в период с 1993 по 2014 год, заявив, что выдающееся экономическое развитие Вьетнама было признано многими международными экспертами.