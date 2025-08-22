НОВОСТИ
Вьетнам завоевал 18 медалей на международной олимпиаде по математике
25–я Вьетнамская международная олимпиада по математике (VIMC 2025), который проходил с 16 по 18 августа, был организован в соответствии с международными стандартами IMC. В этом году в конкурсе приняли участие более 500 участников, 181 преподаватель и 100 международных гостей из более чем 30 стран и территорий.
Учащиеся соревновались в двух категориях: II основной этап (учащиеся 5-6 классов) и III основной этап (учащиеся 7-8 классов). Каждый конкурсант участвовал в двух обязательных турах – индивидуальном и командном зачетах – с экзаменационными работами, отобранными из предложений, представленных экспертными группами из стран-участниц.
На церемонии закрытия организаторы передали флаг IMC 2026 Монголии.
Чан Ан Туан, заместитель председателя Народного комитета Дананга, отметил, что Дананг впервые принимал это мероприятие, что отражает стремление города стать надежным местом для международных академических и интеллектуальных собраний. Он сказал, что конкурс не только привлек школьников из многих стран, но и способствовал культурному обмену, обучению и обмену опытом между молодыми талантами со всего мира. Он также предоставил студентам платформу для решения сложных математических задач, расширения кругозора и изучения практического применения математики.
Международный математический конкурс (IMC) - это ежегодное мероприятие, которое проводится поочередно в странах-членах. Он считается одним из самых престижных международных математических конкурсов для учащихся средних школ, дающим им возможность соревноваться, совершенствовать свои навыки, развивать творческие способности и научные интересы в международной академической среде.