Вьетнам завоевал первый в истории мировой титул по сянци в стандартной категории в Шанхае

Поединок проходил в формате 60 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход. В случае ничейного исхода должны были состояться партии в быстрые шахматы (10 минут плюс 5 секунд) и блиц (5 минут плюс 3 секунды). Однако Хуиню не потребовались дополнительные раунды - он добился победы уже в стандартной партии, несмотря на сложность игры чёрными, то есть вторым номером.



Финал в мужской стандартной категории держал зрителей в напряжении до последнего хода, наполненный тонкими психологическими приёмами и блестящими комбинациями. Инь, которого называли новой звездой китайского сянци, не смог повторить успех своего соотечественника Мэн Шэня, ставшего чемпионом два года назад. Решающий момент наступил, когда Хуинь провёл убийственный манёвр ладьёй, ошеломив соперника на несколько секунд, после чего тот признал поражение и пожал руку.



Победа Хуиня стала первой для Вьетнама и положила конец доминированию Китая в стандартной дисциплине, которая считается самой престижной в сянци.