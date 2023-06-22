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Вьетнам завоевал первую золотую медаль на Всемирных играх Специальной Олимпиады

21 июня Вьетнам получил свою первую золотую медаль на Всемирных специальных Олимпийских играх, которые проходят в Берлине, Германия, с 17 по 25 июня. Спортсмен Нгуен Чау Хоанг Фук одержал победу в бочче - виде спорта с мячом, тесно связанном с британским боулсом и французским петанком. 21 июня Вьетнам получил свою первую золотую медаль на Всемирных специальных Олимпийских играх, которые проходят в Берлине, Германия, с 17 по 25 июня. Спортсмен Нгуен Чау Хоанг Фук одержал победу в бочче - виде спорта с мячом, тесно связанном с британским боулсом и французским петанком.

В финале он успешно победил Молефе Катсо из Ботсваны и завоевал медаль.

Вьетнамская спортивная делегация на турнире состоит из шести спортсменов, выступающих в легкой атлетике, плавании и бочче.

Глава делегации Доан Тхи Хай Ань высоко оценила организационную работу Германии и горячую поддержку волонтеров не только вьетнамской, но и всех делегаций, участвующих в турнире.

Соревнуясь и общаясь с друзьями со всего мира, спортсмены станут более уверенными в себе и более интегрированными в общество, добавила она.

Всемирные Специальные Олимпийские игры - это крупнейшее в мире спортивное мероприятие для спортсменов с нарушениями интеллекта, аутизмом и церебральным параличом.

В этом году около 7.000 спортсменов и объединенных партнеров из примерно 190 стран и территорий соревнуются в 26 видах спорта. Спортсменов поддерживают более 3.000 тренеров и 20.000 волонтеров.

ИЖВ/ВИА

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