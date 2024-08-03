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Вьетнам завоевал медали на всемирных чемпионатах
Медалистами стали Нгуен Минь Зыонг из Ханойского университета науки и технологий и Май Нгок Линь из средней школы Чу Ван Ан в Ханое.
Помимо Зыонга, еще пять членов вьетнамской команды MOS вошли в десятку лучших участников в различных категориях на финале MOSWC.
Директор CYTAST Нгуен Тхиен Ту отметил, что конкурсы предоставили вьетнамской молодежи возможность отточить свои навыки в области информационных технологий и графического дизайна в соответствии с международными стандартами, проложив путь к их будущему развитию с получением признанных во всем мире профессиональных сертификатов.
Достижения распространили среди молодежи дух прилежной учебы и эффективного применения технологических достижений, подчеркнул он.
Эти достижения увеличили общее количество медалей, завоеванных вьетнамскими командами в мировых финалах чемпионатов, до 22, из которых четыре золотых, четыре серебряных и 14 бронзовых.